В Харькове девушка утопила свой автомобиль и стала героиней мемов

В харьковских социальных сетях стало популярным фото девушки, сидящей на крыше машины посреди реки. Как выяснило агентство "РИА Новости", незадолго до ДТП Анна ехала по набережной, когда дорогу внезапно перебежал кот и чуть не попал под колеса автомобиля. Девушка вывернула руль и вылетела за ограждение в реку. Многие пользователи сделали мемы, а некоторые начали шутить по поводу навыков вождения или предположили, что девушка была нетрезвой, пишет Esquire.