Ср, 28.10.2020
Если вы плохо себя чувствуете, ни в коем случае не следует идти в лабораторию для сдачи анализа на антитела. Следует проводить тест на Covid-19, а не на антитела. Яна Осите, руководитель Centrālā laboratorija
Яна Осите, руководитель Centrālā laboratorija

В Харькове девушка утопила свой автомобиль и стала героиней мемов

ФОТО: Скриншот с Telegram ВЕХА

В харьковских социальных сетях стало популярным фото девушки, сидящей на крыше машины посреди реки. Как выяснило агентство "РИА Новости", незадолго до ДТП Анна ехала по набережной, когда дорогу внезапно перебежал кот и чуть не попал под колеса автомобиля. Девушка вывернула руль и вылетела за ограждение в реку. Многие пользователи сделали мемы, а некоторые начали шутить по поводу навыков вождения или предположили, что девушка была нетрезвой, пишет Esquire.

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