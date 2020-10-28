В Харькове девушка утопила свой автомобиль и стала героиней мемов

В харьковских социальных сетях стало популярным фото девушки, сидящей на крыше машины посреди реки. Как выяснило агентство "РИА Новости", незадолго до ДТП Анна ехала по набережной, когда дорогу внезапно перебежал кот и чуть не попал под колеса автомобиля. Девушка вывернула руль и вылетела за ограждение в реку. Многие пользователи сделали мемы, а некоторые начали шутить по поводу навыков вождения или предположили, что девушка была нетрезвой, пишет Esquire.
На днях по харьковским пабликам разлетелось фото девушки, сидящей на крыше машины посреди реки. Оно стало поводом для насмешек. Оказалось, что девушку зовут Анна. Она ехала по набережной, когда под ее колеса бросился кот. Она вывернула руль и вылетела за ограждение в воду pic.twitter.com/Beu53vZWp2— РИА Новости (@rianru) October 27, 2020