У патриарха Кирилла и его семьи нашли недвижимость на 2,4 млн евро

В частности, по информации издания, в Москве в собственности патриарха находятся две квартиры площадью 145 и 38 кв. метров. "Проект" оценил их в 70 и 12 миллионов рублей (примерно 760 000 и 130 000 евро). В свою очередь в Санкт-Петербурге ему принадлежит квартира площадью 83 кв. метра. Ее оценочная стоимость составляет 9 миллионов рублей (98 000 евро), сообщает "Медуза".

Его троюродной сестре Лидии Лионовой, по данным "Проекта", принадлежат четыре объекта недвижимости - квартиры, дом и часть нежилого помещения.

Так, 73-летней женщине принадлежит квартира площадью 83 кв. метра в Москве (47 миллионов рублей), дом площадью в 300 кв. метров в Подмосковье (10 миллионов рублей), квартира площадью 121 кв. метр в Санкт-Петербурге (42 миллиона рублей) и 1/3 нежилого помещения в том же доме площадью 200 кв. метров (3 миллиона рублей).

В свою очередь в собственности другой троюродной сестры патриарха, Елены Холодовой, находятся две квартиры площадью 63 кв. метра в Москве и Санкт-Петербурге. "Проект" их оценил их соответственно в 22 и 10 миллионов рублей.