Одна из последних жертв Covid-19 - учитель рижской средней школы. Ему было 44 года

Один из последних умерших в Латвии от Covid-19 людей был учителем немецкого языка в Рижской 40-й средней школе, сообщает Латвийское телевидение.
Эту информацию подтвердила директор школы Елена Ведищева, по ее словам, смерть 44-летнего учителя была большим шоком и переживанием. Еще 16 октября учитель вел уроки.
"С глубочайшей скорбью извещаем, что скоропостижно из жизни ушел наш друг и коллега, учитель немецкого языка Олег Викторович Ледакс",
свидетельствует сообщение на сайте школы.
По словам директора, симптомы респираторного заболевания появились у него на каникулах, когда учебы не было, и он лечился дома. Никаких особых мероприятий по безопасности в школе не установлено, так как заражение Covid-19, скорее всего, произошло за пределами учреждения.
SPKC не потребовал введения дополнительных мероприятий, так как за два дня до заражения умерший учитель не контактировал ни с учениками, ни с коллегами, добавила Ведищева.
Напомним, в четверг в Латвии выявлено 284 новых случая Covid-19 - самое большое количество за сутки с начала пандемии, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умерли пять пациентов - один в возрастной группе 40-45 лет, четверо - в группе 65-85 лет. В целом в Латвии умерло 69 человек с подтвержденным Covid-19.
За прошедшие сутки сделано 5964 теста на Covid-19, доля позитивных результатов составила 4,76%.