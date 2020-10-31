Одна из последних жертв Covid-19 - учитель рижской средней школы. Ему было 44 года

Эту информацию подтвердила директор школы Елена Ведищева, по ее словам, смерть 44-летнего учителя была большим шоком и переживанием. Еще 16 октября учитель вел уроки.

"С глубочайшей скорбью извещаем, что скоропостижно из жизни ушел наш друг и коллега, учитель немецкого языка Олег Викторович Ледакс", 3

свидетельствует сообщение на сайте школы.

По словам директора, симптомы респираторного заболевания появились у него на каникулах, когда учебы не было, и он лечился дома. Никаких особых мероприятий по безопасности в школе не установлено, так как заражение Covid-19, скорее всего, произошло за пределами учреждения.

SPKC не потребовал введения дополнительных мероприятий, так как за два дня до заражения умерший учитель не контактировал ни с учениками, ни с коллегами, добавила Ведищева.

Напомним, в четверг в Латвии выявлено 284 новых случая Covid-19 - самое большое количество за сутки с начала пандемии, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умерли пять пациентов - один в возрастной группе 40-45 лет, четверо - в группе 65-85 лет. В целом в Латвии умерло 69 человек с подтвержденным Covid-19.