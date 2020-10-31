Сб, 31.10.2020
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

В Челябинске у ковидной больницы взорвался кислородный баллон; есть погибшие

ФОТО: @ilyabirman

В центре Челябинска у 2-й городской больницы утром в субботу начался пожар в хозяйственном здании, в котором хранились кислородные баллоны. Пожар, охвативший площадь в 150 квадратных метров, уже локализован, однако ранее в результате него один баллон взорвался.

Ударной волной выбило окна в расположенных рядом с больницей домах, после чего в небо поднялся коричневый дым, рассказали в соцсетях свидетели.

Пресс-служба Минздрава Челябинска сообщила, что серьезный инцидент произошел в 11:30 во 2-й городской больнице, находящейся на проспекте Ленина в самом центре города. Несмотря на то, что изначально сообщалось об отсутствии пострадавших, уже поступила информация о двух погибших. Это люди, которым из-за пожара и взрыва невозможно было обеспечить подачу кислорода.

РИА "Новости" сообщает, что пожар начался в больничной пристройке, используемой в качестве хозяйственного здания, в ней хранились кислородные баллоны. Один из них - объемом два кубометра, взорвался.

Пожар охватил два этажа клиники, на которых размещались пациенты с коронавирусом. Более 150 человек были эвакуированы и размещены на ближайшем стадионе. Трех пациентов, находившихся в реанимации, перевезли в другую больницу.

На распространенных свидетелями видео видно, что пациентов вывозят из больницы на колясках, несмотря на то, что в городе холодно - температура воздуха составляет около -6 градусов.

ФОТО: znak.com

Взрыв произошел недалеко от Челябинского южноуральского государственного университета, где именно в это время проходили занятия. Одна из студенток рассказала, что ударную волну можно было ощутить и в здании вуза. После инцидента учеба в университете была прервана.

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