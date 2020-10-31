В Челябинске у ковидной больницы взорвался кислородный баллон; есть погибшие

Ударной волной выбило окна в расположенных рядом с больницей домах, после чего в небо поднялся коричневый дым, рассказали в соцсетях свидетели.

Пресс-служба Минздрава Челябинска сообщила, что серьезный инцидент произошел в 11:30 во 2-й городской больнице, находящейся на проспекте Ленина в самом центре города. Несмотря на то, что изначально сообщалось об отсутствии пострадавших, уже поступила информация о двух погибших. Это люди, которым из-за пожара и взрыва невозможно было обеспечить подачу кислорода.

РИА "Новости" сообщает, что пожар начался в больничной пристройке, используемой в качестве хозяйственного здания, в ней хранились кислородные баллоны. Один из них - объемом два кубометра, взорвался.

мое утро началось не с кофе



взорвалась кислородная будка, я упал с кровати



люблю челябинск pic.twitter.com/ChuiTRv7Wv — очко аккермана (@aaaackermaaaan) October 31, 2020

Пожар охватил два этажа клиники, на которых размещались пациенты с коронавирусом. Более 150 человек были эвакуированы и размещены на ближайшем стадионе. Трех пациентов, находившихся в реанимации, перевезли в другую больницу.

На распространенных свидетелями видео видно, что пациентов вывозят из больницы на колясках, несмотря на то, что в городе холодно - температура воздуха составляет около -6 градусов.

ФОТО: znak.com