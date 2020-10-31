В Челябинске у ковидной больницы взорвался кислородный баллон; есть погибшие

В центре Челябинска у 2-й городской больницы утром в субботу начался пожар в хозяйственном здании, в котором хранились кислородные баллоны. Пожар, охвативший площадь в 150 квадратных метров, уже локализован, однако ранее в результате него один баллон взорвался.
Ударной волной выбило окна в расположенных рядом с больницей домах, после чего в небо поднялся коричневый дым, рассказали в соцсетях свидетели.
Пресс-служба Минздрава Челябинска сообщила, что серьезный инцидент произошел в 11:30 во 2-й городской больнице, находящейся на проспекте Ленина в самом центре города. Несмотря на то, что изначально сообщалось об отсутствии пострадавших, уже поступила информация о двух погибших. Это люди, которым из-за пожара и взрыва невозможно было обеспечить подачу кислорода.
Кислородная будка, Челябинск pic.twitter.com/NUT80LhJzO— Lytkin Ilya (@LytkinIlya) October 31, 2020
РИА "Новости" сообщает, что пожар начался в больничной пристройке, используемой в качестве хозяйственного здания, в ней хранились кислородные баллоны. Один из них - объемом два кубометра, взорвался.
мое утро началось не с кофе— очко аккермана (@aaaackermaaaan) October 31, 2020
взорвалась кислородная будка, я упал с кровати
люблю челябинск pic.twitter.com/ChuiTRv7Wv
Пожар охватил два этажа клиники, на которых размещались пациенты с коронавирусом. Более 150 человек были эвакуированы и размещены на ближайшем стадионе. Трех пациентов, находившихся в реанимации, перевезли в другую больницу.
На распространенных свидетелями видео видно, что пациентов вывозят из больницы на колясках, несмотря на то, что в городе холодно - температура воздуха составляет около -6 градусов.
Взрыв произошел недалеко от Челябинского южноуральского государственного университета, где именно в это время проходили занятия. Одна из студенток рассказала, что ударную волну можно было ощутить и в здании вуза. После инцидента учеба в университете была прервана.