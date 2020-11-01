"До 21 сентября я верила в теорию заговора". Переболевшая Covid-19 о серьезности вируса

Лининя заразилась коронавирусом на работе - в дневном центре социальных услуг "Поколение", основанном Диаконическим центром Евангелическо-лютеранской церкви. По словам инфектологов, она заразилась от двоих детей, у матери которых был констатирован Covid-19, но дети продолжали посещать дневной центр.

Женщина признает, что раньше сама была среди тех, кто не верит в существование вируса.

"До 21 сентября я верила в теорию заговора", - вспоминает Лининя. Однако личный опыт заставил ее поменять свои взгляды. 1

"Я хочу подчеркнуть, что этот вирус существует на самом деле. Если бы я сама не столкнулась с этой болезнью, веря в то, что Бог защитит нас и что все происходящее - обман или теория заговора, я бы никогда не поверила, что это так. Но я стою перед вами и рассказываю о боли, которую я пережила, и о том, какой опасности мы подвергаем наших собратьев, не подчиняясь правительству и власти", - говорит Лигита.

Сотрудники не знали, что женщина была инфицирована коронавирусом - в итоге Covid-19 заразились 4 работника центра.

Симптомы у Лигиты проявились на следующий день после контакта с больными детьми.

"22 сентября я физически не смогла встать с кровати. У меня были кошмарные головные боли", - рассказывает она. 1

Болезнь у женщины протекала тяжело: боль в животе, диарея, рвота, температура и сильная мышечная слабость. Лининя узнала о болезни только в приемном отделении больницы, куда обратилась после консультации семейного врача - тот заподозрил аппендицит.

Услышав диагноз, женщина поняла, что была к нему совершенно не готова. Четыре дня она провела в стационаре Центра инфектологии. Затем ее отправили домой, но проводить самоизоляцию ей было негде.

"В такой неизвестности мы с семьей решили по телефону, что я еду домой, а детская комната теперь будет моей комнатой. Дома все ходили в масках, у каждого отдельное полотенце, отдельная посуда. Старались не пересекаться, все дезинфицировали", - рассказала Лининя передаче Panorāmā.

Теперь тест на Covid-19 у женщины отрицательный. Мужу и дочери удалось не заразиться. На следующей неделе она вернется на работу, однако последствия болезни ощущаются до сих пор - слабость и быстрая утомляемость.

"Давайте будем ответственными", - призывает Лининя.