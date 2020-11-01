За прошедшие сутки выявлено 242 новых случая Covid-19; три человека умерли

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 242 новых случая Covid-19, доля положительных результатов анализа достигла 6,2%, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умерли три инфицированных Covid-19 человека в возрастных группах от 50 до 55, от 70 до 75 и от 80 до 85 лет.
SPKC поясняет, что рост доли положительных результатов отмечается потому, что с понедельника, 26 октября, целенаправленно тестируются жители с симптомами заболевания, а также контактные лица, работники предприятий и учреждений по эпидемиологическим показаниям.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии подтвержден у 6136 человек.