Вс, 1.11.2020
Если цифры идут вверх, одним из первых решений будет закрыть бары и кафе. Илзе Винькеле, министр здравоохранения
Илзе Винькеле, министр здравоохранения
1

За прошедшие сутки выявлено 242 новых случая Covid-19; три человека умерли

ФОТО: LETA/Evija Trifanova

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 242 новых случая Covid-19, доля положительных результатов анализа достигла 6,2%, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умерли три инфицированных Covid-19 человека в возрастных группах от 50 до 55, от 70 до 75 и от 80 до 85 лет.

За прошедшие сутки сделано 3898 тестов на Covid-19, доля позитивных результатов составила 6,2%.

1

SPKC поясняет, что рост доли положительных результатов отмечается потому, что с понедельника, 26 октября, целенаправленно тестируются жители с симптомами заболевания, а также контактные лица, работники предприятий и учреждений по эпидемиологическим показаниям.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии подтвержден у 6136 человек.

Последние новости

НАВЕРХ
Back