За прошедшие сутки выявлено 242 новых случая Covid-19; три человека умерли

Умерли три инфицированных Covid-19 человека в возрастных группах от 50 до 55, от 70 до 75 и от 80 до 85 лет.

За прошедшие сутки сделано 3898 тестов на Covid-19, доля позитивных результатов составила 6,2%. 34

SPKC поясняет, что рост доли положительных результатов отмечается потому, что с понедельника, 26 октября, целенаправленно тестируются жители с симптомами заболевания, а также контактные лица, работники предприятий и учреждений по эпидемиологическим показаниям.