LTV7: на терапию детям-аутистам в бюджете-2021 нет денег

По мнению специалистов, чем раньше начать ABA-терапию, тем лучше результаты. "Специалист, в первую очередь, оценивает, какие трудности у ребенка? Или это нехватка словарного запаса, или нарушения поведения, или он не может выполнить инструкции. Здесь все эти навыки тренируются, чтобы ребенок мог пойти в детский сад, влиться в коллектив, развиваться со своими сверстниками. Позже это ему поможет окончить школу, найти работу. И он не останется вечным ребенком", - рассказывает Элина Аугустиновича, одна из основателей Дневного центра Solis augšup.

Терапию детям-аутистам государство не оплачивает. Большую часть суммы родителям приходится либо платить самим либо искать помощи. А эта сумма внушительная.

"Чтобы терапия помогала, нужно заниматься по три раза в неделю. Общие расходы примерно 300 евро в месяц, - делится Лига Булмейстере, мама трехлетнего Карлиса. - И это при том, что таким детям необходимы еще и другие терапии. Например, эрготерапия, услуги логопеда. Таким родителям, как мы, единственная надежда на пожертвования других людей или фонды".

Лиге и Карлису помогает Фонд детской больницы. По данным фонда, в Латвии 2300 детей, у которых диагноз или подозрение на расстройство аутистического спектра. Помочь всем Фонд не в силах. "Только с помощью пожертвований, таким детям длительно мы помогать не сможем, - говорит Лиене Дамбиня, руководитель Фонда детской больницы. - Только в этом году Фонд потратил больше, чем четверть миллиона пожертвованных денег. И запрос на помощь продолжает расти. Мы не сможем помочь всем детям. Уже сейчас ситуация критическая. Государство должно искать решение со своей стороны. Не может быть так, что одна группа детей-пациентов остается полностью без поддержки государства, абсолютно незащищенной".

На этой неделе парламент принял бюджет будущего года в первом чтении. До окончательного чтения остаются считанные недели. Однако на терапию детям-аутистам в будущем году государство выделяет ровно 0 евро и 0 центов. В программе Латвийского радио 4 "Действующие лица» журналист "Личного дела" спросил министра здравоохранения Илзе Винькеле, почему дети-аутисты по-прежнему остаются за бортом? Министр не смогла ответить на этот вопрос.

Лишь заверила, что каждый год Министерство здравоохранения требует дополнительное финансирование, в том числе на программу помощи детям-аутистам, но денег не получает.

Тогда журналист "Личного дела" обратился в Министерство финансов с вопросом, получали ли они запрос от Министерство здравоохранения на финансирование терапии детям-аутистам? Получили ответ: "Я связался с нашими экспертами и надо сказать, что у нас нет информации о такой инициативе". Написал представитель Министерства финансов Алексис Яроцкис.

Комиссия Сейма по социальным вопросам получила письмо из Фонда детской больницы о том, что ситуация критическая. Обещают поднять этот вопрос.