В Сети возмущены участием Скипского в финальной игре "Что? Где? Когда?"

Программа шла в прямом эфире Первого канала 1 ноября. Она стала для Михаила Скипского первой больше чем за три месяца после обвинений в домогательствах.
После эфира многие телезрители выразили свое негодование в соцсетях в связи с тем, что Скипский принял участие в игре.
"Скипский? Серьезно? Первый канал вы упали в наших глазах", "Новиков больше не играет, зато Скипский за столом, браво", "Включил Финал, увидел Скипского, выключил финал. До свидания", "Это полная дичь, я разочарован", - писали подписчики игры в Instagram.
Руководство передачи "Что? Где? Когда?", которое ранее публично не комментировало обвинения в адрес Скипского, на этот раз сделало заявление.
Гендиректор телекомпании "Игра-ТВ" Наталья Стеценко прокомментировала появление Михаила Скипского в программе.
"Мне хочется спросить, вот те люди, которые считают, что в этой ситуации Скипскому не надо было играть, они вообще как хотят жить в этой стране: по закону или по понятиям? Вот у нас, если жить по закону, у нас нет юридических никаких оснований, чтобы кто-то из наших игроков, в том числе и Миша Скипский, не играл в "Что? Где? Когда?". Поэтому, если кто-то хочет жить по понятиям, то я желаю им, чтобы с ними никогда ничего не случилось и чтобы любые… досужие разговоры не помешали им жить. Я предлагаю им все-таки жить по закону", - цитирует Стеценко "Медуза".
Напомним, что в июле 2020 года 41-летний знаток Михаил Скипский был обвинен в домогательствах. Журналистка издания The Bell Екатерина Аренина заявила у себя в соцсетях, что Скипский, который вел в ее школе уроки географии, якобы домогался ее, когда ей было 15 лет. После этого о возможных домогательствах со стороны Скипского рассказали еще несколько девушек в Twitter.
После обвинений Скипского отстранили от мероприятий и тренерской работе с участием детей и молодежи, которые проводит международная ассоциация клубов "Что? Где? Когда?" (МАК ЧГК). В конце июля 2020-го он ушел из комиссии по работе с детьми МАК ЧГК.