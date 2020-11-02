В Сети возмущены участием Скипского в финальной игре "Что? Где? Когда?"

После эфира многие телезрители выразили свое негодование в соцсетях в связи с тем, что Скипский принял участие в игре.

"Скипский? Серьезно? Первый канал вы упали в наших глазах", "Новиков больше не играет, зато Скипский за столом, браво", "Включил Финал, увидел Скипского, выключил финал. До свидания", "Это полная дичь, я разочарован", - писали подписчики игры в Instagram.

Руководство передачи "Что? Где? Когда?", которое ранее публично не комментировало обвинения в адрес Скипского, на этот раз сделало заявление.

Гендиректор телекомпании "Игра-ТВ" Наталья Стеценко прокомментировала появление Михаила Скипского в программе.

"Мне хочется спросить, вот те люди, которые считают, что в этой ситуации Скипскому не надо было играть, они вообще как хотят жить в этой стране: по закону или по понятиям? Вот у нас, если жить по закону, у нас нет юридических никаких оснований, чтобы кто-то из наших игроков, в том числе и Миша Скипский, не играл в "Что? Где? Когда?". Поэтому, если кто-то хочет жить по понятиям, то я желаю им, чтобы с ними никогда ничего не случилось и чтобы любые… досужие разговоры не помешали им жить. Я предлагаю им все-таки жить по закону", - цитирует Стеценко "Медуза".

Напомним, что в июле 2020 года 41-летний знаток Михаил Скипский был обвинен в домогательствах. Журналистка издания The Bell Екатерина Аренина заявила у себя в соцсетях, что Скипский, который вел в ее школе уроки географии, якобы домогался ее, когда ей было 15 лет. После этого о возможных домогательствах со стороны Скипского рассказали еще несколько девушек в Twitter.