Домогательства школьников длились годами: что еще скрывают в "ЧГК"?

Один из игроков "Что? Где? Когда?" Анна вспомнила, что в 16-летнем возрасте во время турнира в Калининграде (в 2006 году) можно было фотографироваться со знатоками. Девушка тогда сделала снимок с Александром Друзем.

Сначала мужчина обнимал ее за талию, а потом его рука переместилась в район груди. Он даже пошло сострил.

"Он пошутил как-то пошло - не могу даже вспомнить, что именно сказал, но осадок остался мерзкий. Я больше никогда с таким не сталкивалась - ни до, ни после. Это было неприятное открытие", - призналась Анна.

Другая девушка - Виктория Маяковская - тоже рассказала про случай с непристойным поведение Александра Друзя во время совместного фотографирования.

"Я справа от него, девочка Маша - слева. Его руки у нас четко на ягодицах... Доказательств у меня нет, но есть воспоминания в копилку.

Мы встали - и сначала он нас обнял нормально, за талию, а потом, когда фотограф начал обратный отсчет, спустил руки, прижал посильнее - и отпустил", - рассказала Виктория.

Маша на сообщение от журналистов не ответила. Стоит заметить, что Виктории тогда было 17 лет.

"У меня нет комментария по этому поводу", - коротко ответил Александр Друзь на вопрос спецкора "Медузы".

Участники школьных команд, которые Друзь тренировал, не помнят, чтобы магистр вел себя непристойно.

Софья Любарова, которая в школьные годы часто принимала участие в турнирах "ЧГК", вспоминала, что сексистские шуточки и атмосфера были нормой на этих мероприятиях.

Кроме того, любопытный факт: Александр Друзь больше десяти лет возглавлял комиссию по этике международной ассоциации клубов "Что? Где? Когда?". Это была единственная структура в интеллектуальном движении, которая разбирала жалобы на домогательства в среде знатоков.

Источники "Медузы" не помнят, чтобы комиссия по этике когда-либо рассматривала обвинения в домогательствах.

Тем не менее выяснилось, что с 2006 по 2017 год сексуальным домогательствам подвергались несовершеннолетние игроки многих школьных команд. Есть свидетельства против как минимум шести школьных тренеров и знатоков из Петербурга, Ижевска, Казани и Перми.

Юлия Меланина вспоминает, что, когда ей было 16 лет, она тоже видела и ощущала нездоровый интерес со стороны тренера. Он мог врываться утром в комнату и срывать со спящих девочек одеяла. Однажды она обнаружила папку с фотографиями спящих школьниц, кто-то, наверное, забыл удалить ее, пока копировал с компьютера на флешку.

Также в расследовании были представлены обвинения против казанского тренера Айрата Мухарлямова и уже всем известного Михаила Скипского.

"Скипский трогал, лапал, задевал девочек руками на турнирах. Я знаю людей, которые, будучи несовершеннолетними, состояли с ним в отношениях", - сказала "Медузе" игрок Софья Любарова.

После того как в Сети разразился скандал с сексуальными домогательствами, некоторые знатоки стали обвинять жертв и говорить, что те лишь жаждут славы.

Знаток Юлия Архангельская указывает, что никакие скандалы в телекомпании не комментируют - ни сексуальные, ни политические.

Источники объяснили, что это выглядит так, будто бы Первый канал покрывает всех, кто может бросить тень на бренд "Что? Где? Когда?".

Примечательно, что всем игрокам клуба, которые участвуют в съемках передачи, вообще запрещено комментировать сексуальные скандалы. Это подтвердили как минимум пять источников издания.

"Нужно просто отмалчиваться в ответ на все вопросы", - говорит игрок спортивной версии "ЧГК" Никита Воробьев.

Максим Поташев и другие игроки клуба потребовали у телекомпании права высказаться по ситуации со Скипским. Член правления МАК, пожелавший сохранить анонимность, заверил, что игроки были "посланы".

Телевизионные знатоки, с которыми удалось связаться "Медузе", не комментируют свои публикации в соцсетях. Никто из них прямо не упоминает Скипского или других обвиненных в домогательствах тренеров. Не ответили на звонки и пресс-секретарь игры "Что? Где? Когда?" и представители руководства телекомпании "Игра-ТВ".