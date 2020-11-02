Кариньш: Пора принимать решение о введении режима чрезвычайной ситуации

Сегодня после встречи с представителями коалиции Кариньш сообщил журналистам, что завтра, 3 ноября, он созвал внеочередное заседание правительства и совета по кризисному управлению, на котором будут заслушаны эксперты из Министерства здравоохранения и отрасли, а также будут приняты решения о дальнейших шагах.

"Если ситуация не изменится, нам может грозить нарушение предоставления услуг системы здравоохранения из-за пандемии. По этой причине, а также с учетом того, что доля положительных тестов стабильно превышает 4%, что признано уровнем, когда болезнь распространяется бесконтрольно, я думаю, что нам пора рассмотреть введение чрезвычайного положения", - сказал премьер.

Кариньш подчеркнул, что это необходимо для того, чтобы иметь возможность рассмотреть меры для сдерживания распространения вируса, которые нынешние законодательные рамки не предусматривают.

"Это не будет единоличное решение, но я считаю, что у нас больше нет времени - количество госпитализированных пациентов увеличивается с каждым днем. Чтобы мы не оказались в ситуации, когда пандемия совершенно неконтролируемо захватывает все, нам необходимо своевременно принять такое решение - предпринять более быстрые шаги для управления ситуацией", - сказал глава правительства.

Премьер-министр пояснил, что, если правительство будет двигаться в направлении чрезвычайного положения и введения более жестких мер безопасности, следует подумать о разработке системы поддержки.