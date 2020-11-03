Запланировано внеочередное заседание правительства. На повестке - введение режима ЧС

В понедельник, 2 ноября, после заседания партий коалиции премьер-министр Кришьянис Кариньш высказал мнение, что, учитывая распространение Covid-19, пришло время принимать решение о введении режима чрезвычайной ситуации в Латвии. Однако некоторые другие партии коалиции не торопятся присоединиться к этому мнению.

Премьер сообщил журналистам, что 3 ноября он созвал внеочередное заседание правительства и совета по кризисному управлению, на котором будут заслушаны доклады экспертов из Министерства здравоохранения и отрасли, а также будут приняты решения о дальнейших шагах.

Что говорит Кариньш?

"Если ситуация не изменится, нам может грозить нарушение предоставления услуг системы здравоохранения из-за пандемии. По этой причине, а также с учетом того, что доля положительных тестов стабильно превышает 4%, что признано уровнем, когда болезнь распространяется бесконтрольно, я думаю, что нам пора рассмотреть введение чрезвычайного положения", - сказал премьер.

Кариньш подчеркнул, что это необходимо для того, чтобы иметь возможность рассмотреть меры для сдерживания распространения вируса, которые нынешние законодательные рамки не предусматривают.

"Это не будет единоличное решение, но я считаю, что у нас больше нет времени - количество госпитализированных пациентов увеличивается с каждым днем. Чтобы мы не оказались в ситуации, когда пандемия совершенно неконтролируемо захватывает все, нам необходимо своевременно принять такое решение - предпринять более быстрые шаги для управления ситуацией", - сказал руководитель правительства.

Премьер-министр пояснил, что, если правительство будет двигаться в направлении режима чрезвычайной ситуации и введения более жестких мер безопасности, следует подумать о разработке системы поддержки жителей и бизнеса.

Что говорят эпидемиологи?

В свою очередь директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков вчера заявил, что, учитывая ситуацию в стране, он рекомендует усилить меры по ограничению распространения Covid-19.

Кто примет участие?

Рабочая повестка заседания свидетельствует, что на нем будет заслушана подготовленная медицинскими учреждениями информация о текущей эпидемиологической ситуации, а также о возможностях системы здравоохранения и нагрузке на нее, возможностях тестирования, а также о загруженности семейных врачей.

На заседании правительства будет заслушана информация Минобороны о закупках и запасах средств индивидуальной защиты и гигиенических масок. Также планируется рассмотреть поправки к правилам "Меры эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19".