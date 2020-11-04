Ср, 4.11.2020
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  • Канье Уэст признал поражение на президентских выборах в США, но пообещал участвовать в следующих

Канье Уэст признал поражение на президентских выборах в США, но пообещал участвовать в следующих

Канье Уэст

ФОТО: RANDALL HILL/REUTERS

На выборах президента США американский рэп-музыкант Канье Уэст вписал свое имя в бюллетень голосования и проголосовал сам за себя, сообщает "Медуза" со ссылкой на Twitter музыканта.

По словам рэпера, он впервые в жизни пришел на выборы.

В тексте твита музыкант написал:

"Продолжаем верить в Канье 2020. Спасибо, Иисус".

По данным зарубежных СМИ, имя Уэста появилось в бюллетенях для голосования в 12 штатах - в том числе в Айове, Миннесоте и Колорадо, получив около 57 тысяч голосов.

Впрочем, признав поражение, Уэст в своем Twitter объявил, что готовится баллотироваться на следующих президентских выборах в 2024 году.

Голосование в США проходит 3 ноября.

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