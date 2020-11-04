Канье Уэст признал поражение на президентских выборах в США, но пообещал участвовать в следующих

На выборах президента США американский рэп-музыкант Канье Уэст вписал свое имя в бюллетень голосования и проголосовал сам за себя, сообщает "Медуза" со ссылкой на Twitter музыканта.
По словам рэпера, он впервые в жизни пришел на выборы.
KEEP BELIEVING KANYE 2020 Thank you Jesus Christ pic.twitter.com/OgFDGOCAOp— ye (@kanyewest) November 3, 2020
В тексте твита музыкант написал:
По данным зарубежных СМИ, имя Уэста появилось в бюллетенях для голосования в 12 штатах - в том числе в Айове, Миннесоте и Колорадо, получив около 57 тысяч голосов.
Впрочем, признав поражение, Уэст в своем Twitter объявил, что готовится баллотироваться на следующих президентских выборах в 2024 году.
KANYE 2024 pic.twitter.com/Zm2pKcn12t— ye (@kanyewest) November 4, 2020
Голосование в США проходит 3 ноября.