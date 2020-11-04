Канье Уэст признал поражение на президентских выборах в США, но пообещал участвовать в следующих

По словам рэпера, он впервые в жизни пришел на выборы.

По данным зарубежных СМИ, имя Уэста появилось в бюллетенях для голосования в 12 штатах - в том числе в Айове, Миннесоте и Колорадо, получив около 57 тысяч голосов.