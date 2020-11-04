СГД раскрыла преступную деятельность в сфере охраны: изъяты деньги, оружие и наркотики

Уклонение от уплаты налогов осуществляла преступная группа в период с января 2018 года.

В результате серии расследований и оперативной деятельности было установлено, что связанные между с собой стороны создали бизнес-цепочки между фиктивными компаниями с целью уклонения от уплаты налогов.

По предварительным подсчетам, государственный бюджет понес убытки в размере 875 505 евро.

В рамках возбужденного уголовного дела сотрудники Департамента налогово-таможенной полиции СГД провели процессуальные действия в Риге и Рижском районе, в том числе в 15 фактических и задекларированных жилых помещениях, офисах и автомобилях фигурантов уголовного процесса.

В ходе обыска были обнаружены и изъяты доказательства, имеющие отношение к уголовному делу - наличные деньги в размере 25000 евро, оружие, гранаты, наркотики, калькуляторы кодов интернет-банков, компьютеры, мобильные телефоны, печати, бухгалтерские и транзакционные документы и другие предметы, имеющие отношение к уголовному делу.

Акции компании и пять автомобилей были арестованы в целях защиты собственности.

В связи с деятельностью организованной преступной группы возбуждено уголовное дело по 3.ч. 218 ст. Уголовного закона об уклонении от уплаты налогов в организованной группе.

О предполагаемом совершении указанных уголовных преступлений три человека были задержаны и приговорены к наказанию в виде меры, не связанной с лишением свободы.