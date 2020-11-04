СГД раскрыла преступную деятельность в сфере охраны: изъяты деньги, оружие и наркотики

В октябре сотрудники Департамента налогово-таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД) остановили деятельность организованной преступной группы, работающей в сфере безопасности, которая уклонялась от уплаты налогов и нанесла убытки госбюджету в размере более 875 000 евро, сообщила СГД.
Уклонение от уплаты налогов осуществляла преступная группа в период с января 2018 года.
В результате серии расследований и оперативной деятельности было установлено, что связанные между с собой стороны создали бизнес-цепочки между фиктивными компаниями с целью уклонения от уплаты налогов.
В рамках возбужденного уголовного дела сотрудники Департамента налогово-таможенной полиции СГД провели процессуальные действия в Риге и Рижском районе, в том числе в 15 фактических и задекларированных жилых помещениях, офисах и автомобилях фигурантов уголовного процесса.
В ходе обыска были обнаружены и изъяты доказательства, имеющие отношение к уголовному делу - наличные деньги в размере 25000 евро, оружие, гранаты, наркотики, калькуляторы кодов интернет-банков, компьютеры, мобильные телефоны, печати, бухгалтерские и транзакционные документы и другие предметы, имеющие отношение к уголовному делу.
Акции компании и пять автомобилей были арестованы в целях защиты собственности.
В связи с деятельностью организованной преступной группы возбуждено уголовное дело по 3.ч. 218 ст. Уголовного закона об уклонении от уплаты налогов в организованной группе.
О предполагаемом совершении указанных уголовных преступлений три человека были задержаны и приговорены к наказанию в виде меры, не связанной с лишением свободы.
В настоящее время никакой дополнительной информации в интересах расследования не предоставляется.