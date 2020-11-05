На Югле найден полуобнаженный труп мужчины

В Риге, в конце улицы Мурьяну, в огородах за гаражами на отдаленной полянке днем был найден труп мужчины. Нижняя часть еще неостывшего тела была полностью обнаженной, а верх лишь частично покрывала одежда, поэтому сначала многие местные выразили опасение, что произошло преступление.

Однако другие были настроены по поводу данной версии скептически, указав, что хаотичная одежда скорее свидетельствует о длительном употреблении алкогольных напитков.

Госполиция дала лаконичный ответ, однако подозрения в насилии исключены: "Госполиция подтвердила, что на улице Мурьяну был найден мертвый мужчина без признаков телесных повреждений. Его личность выяснена. Как обычно в таких случаях, для выяснения обстоятельств начат уголовный процесс, труп мужчины направлен на экспертизу".