США и Армения договорились о стратегическом партнерстве

Сдержанная реакция Москвы

Россия - ключевой партнер Армении в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), объединяющей также Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан - отреагировала на решение Еревана стать стратегическим партнером США довольно сдержанно. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на своей итоговой пресс-конференции 14 января заявил, что подписание такого соглашения является суверенным правом Еревана и что Москва не намерена указывать другим странам, с кем им следует выстраивать отношения. По словам Лаврова, ключевое значение имеет не название документа и не факт его подписания, а практические последствия такого партнерства.

Признавая, что отношения между Москвой и Ереваном переживают непростой период, Сергей Лавров подчеркнул важность продолжения диалога и заодно анонсировал визит Арарата Мирзояна в Москву.

Внешнеполитический разворот Армении усиливается

Внешнеполитический разворот Армении наметился в конце 2022 года, когда Россия и ОДКБ не отреагировали на просьбы Еревана оказать ему военную помощь, после того как азербайджанские войска вторглись на территорию Армении и заняли доминирующие высоты в приграничных районах.

После этого Ереван начал постепенно дистанцироваться от традиционных союзников и в итоге приостановил свое практическое участие в работе ОДКБ. В декабре 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необратимости перемен, происходящих в отношениях с этим альянсом. Армения, формально сохраняя членство в ОДКБ, фактически прекратила любое участие в ее деятельности: она не вносит предложений, не участвует в разработке и обсуждении документов, а также не использует право вето.

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