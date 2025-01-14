Регламент о стратегическом партнерстве Соединенных Штатов с Арменией выводит их двусторонние отношения на новый уровень.
США и Армения договорились о стратегическом партнерстве
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян подписали во вторник, 14 января, в здании американского внешнеполитического ведомства регламент о стратегическом партнерстве между их странами. Этот документ закладывает основу для расширенного двустороннего сотрудничества в четырех ключевых областях. Партнерство будет развиваться в областях экономики, безопасности и обороны, демократических преобразований, а также путем расширения контактов граждан двух государств, пояснил Блинкен на церемонии подписания. Особый акцент сделан на научно-техническом сотрудничестве, включая предстоящие переговоры по "Соглашению 123", которое открывает возможности взаимодействия в мирной ядерной сфере.
В рамках укрепления безопасности Армении ее уже в феврале текущего года посетят американские специалисты в сферах таможенной и пограничной службы. Военное сотрудничество продолжится через совместные учения "Орлиный партнер". Кроме того, Ереван присоединится к международной антитеррористической коалиции, став ее 88-м участником.
Арарат Мирзоян в свою очередь назвал выход на уровень стратегического партнерства естественным развитием отношений, основанных на общих ценностях и интересах. Он особо подчеркнул значимость поддержки Вашингтоном суверенитета и территориальной целостности Армении. В свою очередь Энтони Блинкен выразил уверенность в том, что новый формат отношений между Вашингтоном и Ереваном будет способствовать стабильности всего Южного Кавказа.
Сдержанная реакция Москвы
Россия - ключевой партнер Армении в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), объединяющей также Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан - отреагировала на решение Еревана стать стратегическим партнером США довольно сдержанно. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на своей итоговой пресс-конференции 14 января заявил, что подписание такого соглашения является суверенным правом Еревана и что Москва не намерена указывать другим странам, с кем им следует выстраивать отношения. По словам Лаврова, ключевое значение имеет не название документа и не факт его подписания, а практические последствия такого партнерства.
Признавая, что отношения между Москвой и Ереваном переживают непростой период, Сергей Лавров подчеркнул важность продолжения диалога и заодно анонсировал визит Арарата Мирзояна в Москву.
Внешнеполитический разворот Армении усиливается
Внешнеполитический разворот Армении наметился в конце 2022 года, когда Россия и ОДКБ не отреагировали на просьбы Еревана оказать ему военную помощь, после того как азербайджанские войска вторглись на территорию Армении и заняли доминирующие высоты в приграничных районах.
После этого Ереван начал постепенно дистанцироваться от традиционных союзников и в итоге приостановил свое практическое участие в работе ОДКБ. В декабре 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необратимости перемен, происходящих в отношениях с этим альянсом. Армения, формально сохраняя членство в ОДКБ, фактически прекратила любое участие в ее деятельности: она не вносит предложений, не участвует в разработке и обсуждении документов, а также не использует право вето.
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