Байден рассказал, что сделает в первый рабочий день, если станет президентом

Кандидат от демократов на должность президента США Джо Байден в среду сообщил, что в его первый день в должности президента США снова присоединятся к Парижскому соглашению по климату, сообщает AFP.
"Сегодня администрация Трампа официально вышла из Парижского соглашения по климату. И именно в течение 77 дней администрация Байдена снова к нему присоединится", - сообщил в Twitter Байден.
Согласно подсчетам телеканалов, Байден на данный момент получил 264 голоса выборщиков, а Трамп - 214. Чтобы одержать победу в борьбе за Белый дом, кандидату необходимы 270 голосов.
Сейчас продолжается подсчет голосов в отдельных штатов, Байдену для победы необходимо всего шесть голосов выборщиков.
В среду США официально вышли из Парижского соглашения по климату.
Это соглашение предусматривает снижение выбросов парников газов, чтобы глобальная температура воздуха не повышалась более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным периодом.
Президент США о выходе из соглашения сообщил еще в 217 году, указав, что это требует от американских предприятий и правительства соблюдения нечестных стандартов окружающей среду и угрожает экономике США.
В ноябре прошлого года США официально проинформировали ООН о своем решении, однако согласно процедуре выход вступил в силу через год.
Это решение поставило администрацию Трампа в противоречие со всеми ее союзниками и большинством конкурентов по вопросам изменения климата.