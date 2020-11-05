Байден рассказал, что сделает в первый рабочий день, если станет президентом

"Сегодня администрация Трампа официально вышла из Парижского соглашения по климату. И именно в течение 77 дней администрация Байдена снова к нему присоединится", - сообщил в Twitter Байден.

Согласно подсчетам телеканалов, Байден на данный момент получил 264 голоса выборщиков, а Трамп - 214. Чтобы одержать победу в борьбе за Белый дом, кандидату необходимы 270 голосов.

Сейчас продолжается подсчет голосов в отдельных штатов, Байдену для победы необходимо всего шесть голосов выборщиков.

В среду США официально вышли из Парижского соглашения по климату.

Это соглашение предусматривает снижение выбросов парников газов, чтобы глобальная температура воздуха не повышалась более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным периодом.

Президент США о выходе из соглашения сообщил еще в 217 году, указав, что это требует от американских предприятий и правительства соблюдения нечестных стандартов окружающей среду и угрожает экономике США.

В ноябре прошлого года США официально проинформировали ООН о своем решении, однако согласно процедуре выход вступил в силу через год.