Выборы президента США: главное за первые сутки после дня голосования

Автоматически обновляющуюся карту с результатами выборов можно посмотреть по этой ссылке.

Байден сейчас также впереди в Висконсине, а лидирующее положение Трампа в Пенсильвании все еще может сойти на нет, когда посчитают все голоса, поданные по почте.

Результаты кандидатов в Висконсине очень близки Reuters

Однако республиканцы в Висконсине заявили, что немедленно потребуют пересчета голосов в штате, ссылаясь на сообщения о нарушениях в нескольких избирательных округах.

Байден также может победить в Аризоне, традиционно голосовавшей за республиканцев, и пока впереди в Неваде, хотя ожидается, что подсчет голосов там не возобновится до четверга.

Тем не менее, согласно прогнозам, действующий президент побеждает во Флориде, столь важной для общего итога выборов, и в консервативном Техасе, где кампания Байдена потерпела неудачу.

Сторонники Трампа у кубинского ресторана в Майами праднуют победу Getty Images

В Джорджии и Северной Каролине результаты обоих кандидатов тоже очень близки, хотя Трамп пока незначительно опережает Байдена.

Трампу также, по прогнозам Би-би-си, достанутся Огайо и Миссури - так называемые "штаты-барометры", победитель в которых, как правило, в итоге занимает Белый дом.

Байден пока явно лидирует в общенациональном голосовании, набрав 50% голосов - на 2,5 миллиона больше, чем Трамп. Однако в 2016 году Хиллари Клинтон получила почти на три миллиона голосов больше, чем Трамп, но все же проиграла выборы.

На карту поставлен и контроль над Конгрессом. Республиканцы борются за то, чтобы удержать большинство в Сенате. Ожидается, что Палата представителей останется в руках демократов.

Что говорят кандидаты?

Байден написал в "Твиттере": "Мы не успокоимся, пока каждый голос не будет посчитан".

We won't rest until everyone's vote is counted. Tune in as my campaign manager @jomalleydillon and campaign adviser Bob Bauer give an update on where the race stands. https://t.co/Rwz4iR25B3 — Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020

Обращаясь к своим сторонникам в своем родном городе Уилмингтон, штат Делавэр, он сказал, что находится на пути к победе, но добавил: "Нам нужно набраться терпения, пока не будет завершена тяжелая работа по подсчету голосов".

Между тем Трамп в своем твите заявил, что произошли "неожиданные исчезновения бюллетеней", в результате которых его лидирующие позиции в нескольких штатах испарились. Никаких доказательств президент не представил. Компания Twitter пометила этот твит как потенциально спорный и вводящий в заблуждение.

Трамп, как он часто поступал во время кампании, выступил перед сторонниками в аэропорту Getty Images

На собрании в Белом доме президент заявил, что имело место "крупное мошенничество", опять же без представления доказательств, и пообещал обратиться в Верховный суд США.

"Мы хотим прекратить все голосование", - сказал Трамп, очевидно, имея в виду, что хочет заблокировать подсчет отправленных по почте бюллетеней, которые в некоторых штатах юридически могут быть приняты и после выборов во вторник.

Предвыборный штаб Байдена осудил заявление президента как "возмутительное, беспрецедентное и неверное", назвав его неприкрытой попыткой лишить американских граждан демократических прав.

Позже Трамп написал в "Твиттере", что его адвокаты уже подали иски. "Хотя какой в этом прок? - задается вопросом он. - Ущерб целостности нашей избирательной системы и самим президентским выборам уже нанесен. Обсуждать нужно именно это".

Когда мы наконец узнаем результаты?

Официальные лица накануне выборов предупреждали, что в этом году из-за увеличения количества бюллетеней, отправленных по почте, возможно, результатов придется ждать несколько дней или даже недель.

В разных штатах действуют разные правила относительно того, как и когда подсчитывать почтовые бюллетени. В некоторых штатах для получения полных результатов могут потребоваться недели.

В последний раз результат не стал очевидным в течение нескольких часов в 2000 году, когда победитель, Джордж Буш, был утвержден в должности решением Верховного суда лишь через месяц.