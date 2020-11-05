Если болит сустав, который двигается на все 360 градусов

Эксперт Mēness aptieka травматолог-ортопед Висам Рафаэль из Объединения оздоровительных центров и AIWA Clinic отмечает, что боль или дискомфорт в плечевом суставе могут вызывать несколько причин и для каждого случая нужно находить соответствующее решение, чтобы человек мог восстановить способность двигаться без боли.

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Она возникает, если плечевой сустав ежедневно длительно повторяет одни и те же действия, например поднимает тяжести, несет сумку (хотя бы компьютерную) всегда на одном и том же плече. "Со временем начинает появляться боль в плече, хотя травмы не было. Боль свидетельствует о том, что возникло воспаление суставного сухожилия, или тендинит. Плечо может выполнять все движения, но оно болит. С годами мышечная сила уменьшается, исчезает эластичность сухожилий, что люди нередко не осознают, потому что когда-то и не такое могли и поднимать, и носить. Однако возможно, что возник разрыв микроволокон", - поясняет Висам Рафаэль.

Быстрый метод диагностики этой проблемы - ультрасонографическое обследование. Как только оно сделано, можно начинать лечить. Если ультрасонография не показывает никаких изменений, следующий шаг обследований - магнитный резонанс.

Травма

Травмы чаще всего возникают в том случае, если человек не оценивает свои силы, поднимая тяжести, или поднимает или как-то еще двигается неправильно. "Тогда бывает ощущение, что плечо заболело и как будто сорвалось. В теннисе или волейболе у спортсменов травмы возникают, например, при подаче. Травма выражается сильной болью и невозможностью поднять руку. Значит, что-то разорвалось", - говорит травматолог-ортопед VCA Висам Рафаэль.

Если была травма, сперва надо сделать рентген, а потом - ультрасонографию плеча. В свою очередь, если не было, например, падения или удара, обследования надо начинать с ультрасонографии. "Идеально было бы, если бы можно было сделать магнитный резонанс, но на это обследование обычно очереди, поэтому надо использовать то, что быстрее доступно, и это ультрасонография. Если результат обследования подтверждает разрыв связок, в большинстве случаев нужно делать операцию, так как для восстановления функций плеча необходимо восстановить все сухожилия и связки плеча. В случае тендинопатии сначала используют консервативную терапию - помощь физиотерапевта, физикальную медицину, можно использовать обезболивающие средства, мази с эффектом холода и дать телу разгрузку. Хорошо помогает плазмотерапия (PRP), так как плазме, получаемой из крови самого пациента, присущи как обезболивающий эффект, так и фактор роста".