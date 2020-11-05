Если болит сустав, который двигается на все 360 градусов

Плечо является уникальным суставом - оно двигается на все 360 градусов, и в обеспечении таких движений участвует много мышц и связок. Если хоть одна не работает, ощущается дискомфорт, а иногда даже сильная боль. Вот возможные причины и решения проблемы!
Эксперт Mēness aptieka травматолог-ортопед Висам Рафаэль из Объединения оздоровительных центров и AIWA Clinic отмечает, что боль или дискомфорт в плечевом суставе могут вызывать несколько причин и для каждого случая нужно находить соответствующее решение, чтобы человек мог восстановить способность двигаться без боли.
Перегрузка
Она возникает, если плечевой сустав ежедневно длительно повторяет одни и те же действия, например поднимает тяжести, несет сумку (хотя бы компьютерную) всегда на одном и том же плече. "Со временем начинает появляться боль в плече, хотя травмы не было. Боль свидетельствует о том, что возникло воспаление суставного сухожилия, или тендинит. Плечо может выполнять все движения, но оно болит. С годами мышечная сила уменьшается, исчезает эластичность сухожилий, что люди нередко не осознают, потому что когда-то и не такое могли и поднимать, и носить. Однако возможно, что возник разрыв микроволокон", - поясняет Висам Рафаэль.
Быстрый метод диагностики этой проблемы - ультрасонографическое обследование. Как только оно сделано, можно начинать лечить. Если ультрасонография не показывает никаких изменений, следующий шаг обследований - магнитный резонанс.
Травма
Травмы чаще всего возникают в том случае, если человек не оценивает свои силы, поднимая тяжести, или поднимает или как-то еще двигается неправильно. "Тогда бывает ощущение, что плечо заболело и как будто сорвалось. В теннисе или волейболе у спортсменов травмы возникают, например, при подаче. Травма выражается сильной болью и невозможностью поднять руку. Значит, что-то разорвалось", - говорит травматолог-ортопед VCA Висам Рафаэль.
Если была травма, сперва надо сделать рентген, а потом - ультрасонографию плеча. В свою очередь, если не было, например, падения или удара, обследования надо начинать с ультрасонографии. "Идеально было бы, если бы можно было сделать магнитный резонанс, но на это обследование обычно очереди, поэтому надо использовать то, что быстрее доступно, и это ультрасонография. Если результат обследования подтверждает разрыв связок, в большинстве случаев нужно делать операцию, так как для восстановления функций плеча необходимо восстановить все сухожилия и связки плеча. В случае тендинопатии сначала используют консервативную терапию - помощь физиотерапевта, физикальную медицину, можно использовать обезболивающие средства, мази с эффектом холода и дать телу разгрузку. Хорошо помогает плазмотерапия (PRP), так как плазме, получаемой из крови самого пациента, присущи как обезболивающий эффект, так и фактор роста".
Врач признает: "Травмы чаще случаются у людей в возрасте от 40 до 60 лет. Причина? Обычно они чувствуют себя молодыми и сильными и так и действуют, но тело уже вовсе не такое молодое и сильное. После травмы пациент нередко думает, что боль пройдет, и к врачу не идет, но в этом случае тендинопатия превращается в разрыв мышцы, и это важно диагностировать как можно быстрее. Если диагностировать поздно, проблема может стать необратимой".
Выбитое плечо
Чтобы выбить плечо, явно должна быть травма - падение или удар плечом о твердую поверхность, в результате чего плечо выбивается из своего места. "Это очень больно, потому что вовлечены все связки и мышцы. Обычно болит так, что человек вынужден вызывать неотложную медицинскую помощь. В травмпункте не делают ни ультрасонографию, ни магнитный резонанс, а только рентген, который подтверждает, что плечо выбито. Затем пациент получает обезболивающий медикамент или легкий наркоз, и врач вправляет плечо обратно. Рентген после этой манипуляции показывает, что сустав находится на месте. Травмированную руку стабилизируют, и можно идти домой. Но все не так просто. Надо пойти к травматологу и получить направление на магнитный резонанс, чтобы врач удостоверился, что не порвалось какое-нибудь сухожилие. Если такой разрыв остается недиагностированным, плечо будет выпрыгивать из своего места каждый раз, когда что-то поднимаешь или бросаешь. Снова будет боль, снова - травмпункт", - предупреждает врач.
Деформирующий остеоартроз
Этот диагноз означает дегенеративные изменения в хряще - он разрушается, сустав становится морщинистым и сухим. Когда хрящ полностью разрушен, кости деформируются. "Тогда обычно плечо болит все время, в том числе в состоянии покоя и ночью. Есть два варианта решения проблемы: самое лучшее - протезирование, однако, если по каким-либо причинам это невозможно, остается физиотерапия, лечебная гимнастика и различные инъекции, например плазмы или гиалуроновой кислоты", - говорит Висам Рафаэль.
Больно! Что делать сразу?
• Намазать плечо охлаждающей мазью.
• Принять обезболивающее.
• Наложить ортез, чтобы он поддерживал плечо, оберегая травмированные сухожилия.
• Идти к врачу, чтобы запланировать обследования, определить точный диагноз и начать соответствующее лечение.
Что полезно для здоровья суставов?
"Наиболее популярными средствами профилактики являются пищевые добавки, содержащие глюкозамин и хондроитин. Рекомендуемая суточная доза глюкозамина составляет 1500 мг, и обычно его советуют употреблять как трехмесячный курс как минимум пару раз в год. В свою очередь, хондроитин - это вещество, которое защищает хрящевые ткани от повреждения, задерживает в них воду и способствует амортизации", - поясняет фармацевт Эрика Петерсоне.
Еще одно вещество, отвечающее за здоровье суставов, - коллаген. Это естественный протеин, главный компонент соединительных тканей. С пищевыми добавками можно принимать дополнительный коллаген, однако в составе добавки должен быть коллаген II типа (всего есть три типа коллагена).
При выборе пищевой добавки надо обратить внимание также на микроэлементы. Витамин C способствует синтезу коллагена, обеспечивает обмен кальция в костях. Марганец отвечает за образование нормальной костной, хрящевой и соединительных тканей.
В аптеках можно купить средства, основное сырье которых - масла авокадо и сои, которые задерживают процесс разрушения хрящевых тканей, помогая поддерживать здоровье суставов. И доступны также такие средства, которые содержат хрящи акул. Они помогают уменьшить боль в суставах, препятствуют врастанию кровеносных сосудов в хрящ и уменьшают выделение цитокина - вещества, возникающего при воспалении суставов.