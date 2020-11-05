Лидеры "Для развития/За!" критикуют Кариньша за его слова о Винькеле

"Меня учили, что во время больших кризисов правительство принципиально полагается на экспертов, сотрудничает в команде и обсуждает принятые решения, а не противоречивые утверждения. Очень не хотелось бы, чтобы мы начали преодоление пандемии с отхождения от принципов. Особенно со стороны капитана корабля - премьера", - написал в Twitter министр защиты среды и регионального развития Пуце.

И Павлютс в Twitter отметил, что если в условиях пандемии ему придется решать, полагаться ли на видение министра здравоохранения, магистра в области общественного здоровья Винькеле и экспертов, или же "ощущения" премьера, то он однозначно выбрал бы положиться на главу Минздрава и экспертов.

"Во время бури на мостике корабля должен находиться капитан, который доверяет своей команде и внушает доверие, а не решает свои страхи с помощью беспомощности, ища виновных",

- отметил Павлютс.

Напомним, премьер-министр Кришьянис Кариньш недоволен темпом действий министра здравоохранения Илзе Винькеле в вопросах Covid-19. Об этом премьер заявил в интервью журналу Ir, добавив, что берет на себя полную ответственность за то, что не способствовал более быстрым действиям Минздрава.

Кариньш подчеркивает, что правительство уже в течение четырех недель активно следит за тем, что сами медики говорят о способности системы справляться с ситуацией. На прошлой неделе Министерство здравоохранения впервые созвало свою внутреннюю команду кризисного управления, чтобы начать реорганизацию больниц и освободить дополнительные койки для потенциальных пациентов с Covid-19. "До этого сама система не была готова смириться с тем, что кризис очень резко нарастает. Темпы понимания ситуации и предложения решений долгое время были слишком медленными", - признал Кариньш.

По его словам, еще 8 октября Винькеле говорила, что никакой стратегии не требуется. "27 октября мы утвердили стратегию. Долгое время наши эксперты и министерство не были готовы сказать, что мы фактически в кризисе. Помните, весенняя ситуация была очень позитивной. Везде цифры росли, но не у нас. Сейчас, увидев, что впервые было 13, 18 и 30 заболевших, мы еще не были готовы действовать", - сообщил глава правительства.