Кариньш раскритиковал темпы Винькеле: действовать нужно было быстрее

Кариньш подчеркивает, что правительство уже в течение четырех недель активно следит за тем, что сами медики говорят о способности системы справляться с ситуацией. На прошлой неделе Министерство здравоохранения впервые созвало свою внутреннюю команду кризисного управления, чтобы начать реорганизацию больниц и освободить дополнительные койки для потенциальных пациентов с Covid-19.

"До этого сама система не была готова смириться с тем, что кризис очень резко нарастает. Темпы понимания ситуации и предложения решений долгое время были слишком медленными", - признал Кариньш. 13

По его словам, еще 8 октября Винькеле говорила, что никакой стратегии не требуется. "27 октября мы утвердили стратегию. Долгое время наши эксперты и министерство не были готовы сказать, что мы фактически в кризисе. Помните, весенняя ситуация была очень позитивной. Везде цифры росли, но не у нас. Сейчас, увидев, что впервые было 13, 18 и 30 заболевших, мы еще не были готовы действовать", - сообщил глава правительства.

Он подчеркнул, что давно хотел "все закрывать намного быстрее". Однако Всемирная организация здравоохранения, а также местные эксперты утверждали, что нужно действовать постепенно.

"Этой постепенностью мы ничего не добились, потому что распространение болезни существенно не ограничивается. В Латвии средний прирост количества больных в день с сентября по октябрь является третьим самым стремительным в Европе", - подчеркнул Кариньш.

По его мнению, не стоит действовать так постепенно. "В Литве, где меры не принимались в связи с проведением выборов, заболеваемость населения почти в два раза выше, чем у нас. Если бы мы приняли еще более строгие меры, число [госпитализированных пациентов], вероятно, не достигло бы 250", - сказал Кариньш, добавив, что, к сожалению, ни у одного эксперта нет однозначных ответов.

Премьер подчеркнул, что в политике очень редко какие-либо ситуации обходятся без разногласий.

"В данном случае речь идет о темпе, о восприятии. Я не хочу экспериментировать с обществом. Лучше ошибиться, введя более жесткие меры, и потом выяснить, что в этом не было необходимости, чем ошибиться, не будучи достаточно осторожными", - заявил премьер. 13

По его словам, министр здравоохранения имеет большее доверие к ответственности жителей. "Судя по моему опыту, 80-90% будут ответственны, но эти 10% в условиях пандемии могут испортить ситуацию для всех. Поэтому мы не можем полагаться на добрую волю. Это уже слишком дорого нам обходится", - отметил глава правительства, подчеркнув, что многие жители не соблюдают требования дистанцирования, поэтому необходимы более строгие меры безопасности, действующие на тех людей, которые сами не берут на себя ответственность.

Премьер-министр отметил, что возможности латвийских больниц в последние недели постоянно меняются, Минздрав начал активную реорганизацию коек. Если полторы недели назад для инфекционных больных было доступно 200 коек, то на 1 ноября - 450. У Кариньша сейчас нет информации о том, где рубеж, после которого система здравоохранения не справится с наплывом больных.

Кариньш сообщил, что, если сейчас будут введены более строгие ограничения, помощь пострадавшим секторам может быть аналогична той, что предоставлялась весной.