"Меня задевает, когда говорят, что Латвия - фуфло". Блогер мотивирует других исследовать свою страну

Она много путешествует по Балтии и рассказывает людям о самых необычных местах в наших краях. Ее блог стал своеобразным гидом по Латвии, куда можно заглянуть, чтобы запланировать свои выходные. Новым гостем проекта RUS TVNET "Правда/миф" стала Ирина Мазурика. Ира рассказала, почему решила развивать местный туризм, сколько времени тратит на один пост с маршрутом и как смогла создать один из самых полезных и подробных блогов с маршрутами в Латвии.
Как начала вести свой блог?
Ира рассказала, что ее уже давно привлекал блогинг, она пробовала вести блог о саморазвитии и полезных привычках, но быстро забросила, так как не получала отдачу от аудитории. В то время Ира была в декрете и искала дело, которым она могла бы себя занять.
"У меня было потребность делиться информацией, какими-то своими мыслями. Меня очень привлекал блогинг, как явление. Мне казалось, что там можно хорошо себя реализовать с творческой стороны. Поэтому я пробовала разные форматы. Первый вариант моего блога был не очень успешным, потому что я не понимала, что кроме контента, ты должен еще заниматься продвижением", - делится блогер.
Идея создать блог о путешествиях появилась спонтанно. Все началось с поездки с мужем и ребенком на природную тропу в стороне Цесиса под названием Līču - Laņģu klintis.
"В интернете было сказано, что это скрытая жемчужина Латвии. Эти красные скалы настолько меня вдохновили и поразили, что я подумала, что за несправедливость, почему про них никто не знает. В интернете почти никакой информации, пещеру Гутманя знает все, все едут туда толпиться, но по сравнению с этим местом, она ничто. Я решила, что я должна рассказать о нем. Это был первый пост в формате блогинга: много текста, много подробностей и сразу несколько фото. На него был хороший отклик.
Видео: Правда ли, что в Латвии кроме Цесиса и Сигулды, больше нечего смотреть?
Девушка рассказала, что свой блог начала с 256 подписчиков, которые были у нее на личной странице в Instagram. Когда появился блог многие из них отписались, но девушка продолжала работать над постами и набирать аудиторию.
"Мне сначала было обидно, вот я тут пишу, а вы отписываетесь. Через время я поняла, не всем интересно видеть это у себя в ленте. Знакомые не обязаны тебя читать. Они не обязаны тебя поддерживать. Хорошо, если такое происходит. Были люди, которые делились, комментировали, понимали, что мне нужна поддержка", - рассказывает блогер.
Путешествия
Если открыть Instagram Иры (irinamazurika) может показаться, что блогер путешествует каждый день. Ее профиль наполнен различными маршрутами по Латвии и Балтии, а также советами, в какие места можно сходить на выходных. Здесь есть описания выставок и музеев, необычных развлечений, гостиниц, различных природных троп и так далее.
В свои многочисленные путешествия Ира отправляется с мужем и маленьким ребенком. Для их семьи поездки - это обычное дело.
"Мы путешествовали всегда, нам так нравится проводить выходные. Сейчас просто добавились фотографии и видео. Муж был не против фотографировать меня, поддержка была, он видел, что для меня это важно", - рассказывает девушка.
Блогер поделилась, как именно она составляет маршрут и что учитывает, когда отправляется в очередную поездку.
"У меня всегда есть та точка, которую я хочу посмотреть. Я нахожу место в интернете, это либо новый, открывшийся объект, либо у кого-то была какая-то красивая фотография, и я вижу, что там никогда не была. Сейчас уже так: где я не была лично, на фотках уже точно видела. Совершенно новые объекты бывают, но все реже. В начале было так: я услышала, что есть какая-то супер-красивая скала, я решила к ней поехать. Чтобы время на прогулку было больше времени на дорогу, я изучаю еще места поблизости, которые можно посмотреть", - делится блогер.
Ира путешествует с ребенком, поэтому в свои маршруты старается включить и развлечения для детей. Также своим примером она показывает, что и молодые мамы с маленькими детьми могут активно проводить выходные.
"Так как мы все время ездим с ребенком, то должны быть места, где ей будет интересно. Первый год еще нужно было подстраивать дорогу под ее сон. Это тоже была задача.
Во время декрета Иры свои маршруты семья планировала на выходные, а по рабочим дням девушка писала посты и обрабатывала фото: "У мужа была офисная работа, поэтому мы путешествовали только по выходным. В остальное время я обрабатывала, постила, поэтому у людей, которые меня не знают, было ощущение, что я все время где-то в разъездах. Мне даже писали с такой обидой люди: Как так - ты все время можешь ездить?
Блогер рассказала, что часто открывала удивительные места, которые "находились у нее под носом".
"Я рижанка. Родилась и живу в Риге и мне казалось, что я город знаю хорошо, но нет до сих пор периодически всплывают какие-то новые необычные места. Бывает, что люди с других городов тоже пишут: Да ладно, я и не знал, что у меня рядом такое место есть.
Как отмечает блогер, распространение Covid-19 поспособствовало развитию туризма в Латвии и сейчас люди больше катаются по стране, чем тогда, когда ее блог только развивался.
"Многие шутят:
Девушка рассказала, что не считая оплаченных пресс-туров, все поездки планируются за счет собственного бюджета: "Первый год почти все было из моего бюджета. Просто я не курю, не тусуюсь практически не пью. У кого-то деньги уходят на это, а у меня уходит на мое хобби".
Девушка отметила, что очень серьезно относится к приглашением в пресс-туры.
"Если это какой-то пресс-тур: когда ты договариваешься с местом назначения, отелем или местом развлечений и заранее договариваешься о чем посты. К таким договорным постам я отношусь очень ответственно, там я не могу расслабиться, я отрабатываю на максимум, чтобы заказчик остался доволен и я сама была довольна. У меня высокие планки к тому, что я делаю. Если посты появляются, это значит, что я считаю, что там хороший визуал, достаточно четко все написано и что людям это может быть интересно", - рассказывает Ира.
Аудитория
Блогер отмечает, что ее аудитории разные интересы. Семьи с детьми могут интересовать поездки одного типа, а компанию молодых людей совсем другое.
"В зависимости от тематики, кому-то что-то больше интересно, кому-то меньше. Заброшенные объекты, может быть нет. Всякое уникальное сто процентов у меня появится, даже если я знаю, что массово люди туда не поедут", - объясняет она.
Ира несколько раз подчеркнула, что хорошо знает свою аудиторию и понимает, что именно ей интересно.
"Моя аудитория - это чаще самостоятельные путешественники, которые любят сами бронировать гостиницы и планировать маршруты. Подписчикам интересны природные места или какие-то новые развлечения. 70% процентов моей аудиторией из Риги, это достаточно большой показатель", - делится блогер.
Свой блог Ирина ведет на двух языках, это она объясняет интересом не только со стороны русскоязычной аудитории.
"Я начинала писать на русском, потому что мне казалось, что на латышском информации о латвийском туризме больше. И я хотела собой закрыть эту дыру, и русскоговорящим людям тоже донести эту информацию. Еще есть отдельная часть людей, это мигранты, которые приехали в Латвию из постсоветского пространства. Им эта информация тоже недоступна. Русский - мой родной язык, мне так было проще выражаться. Но потом я поняла, что есть интерес латышской аудитории тоже. Они не так активно меня комментируют, но часто пишут в директ. Поэтому я начала дублировать посты и на латышском языке.
Цели блога
Ира рассказала, что создавала блог с двумя целями:
1) Развивать местный туризм, все хозяйства, малый и средний бизнес:
"Я знаю, что это очень сложно с нашей налоговой системой. Наш местный туризм он на самом деле очень классный. Много всяких интересных мест, которые можно увидеть, но у многих людей автоматически есть мнение в голове, что отдохнуть можно только за границей. Я хотела помочь нашему местному бизнесу распространением информации о них", - объясняет блогер.
Видео: Правда ли, что местный туризм в Латвии не развит?
По ее словам, в своем блоге она хотела показать, что в Латвии есть интересные места, о которых многие не знают.
"Я хотела показать, что в Латвии есть что смотреть.
Да, окей, у нас нет водопадов, как на Бали, но когда ты приезжаешь на Kazu grava весной, когда там полноводье и оно вот так вот с горы течет, это невероятно красиво. Это вдвойне восхищает, потому что ты такого не ожидаешь увидеть в своей маленькой стране, у себя под боком. Это не будет масштаб гранд каньонов, но те же например Erglu klintis, если ты у подножья прогуляешься. Но они огромные и фотки безумно красивые получаются", - рассказывает Ирина.
2) Сделать блог своей работой.
"Когда я начинала блог, я думала, это может стать моей любимой работой, где ты можешь и делать то, что тебе нравится и приносить пользу людям и получать за это столько, сколько тебе нужно.
Сейчас Ира работает на постоянной работе и параллельно занимается блогом. Она также поделилась, что не намеревается останавливаться на достигнутом и планирует развивать свой блог и дальше.
Блогер - это работа?
Ирина рассказала, что с начала ведения блога подошла к нему очень ответственно.
"Я с самого начала относилась к блогу, как к работе. Я была в декрете и решила, что хочу, что бы это стало моей работой. Я не знала, каким образом я буду зарабатывать, но у меня было такое мнение: когда у блогера плюс-минус 5-10 тысяч, тогда уже идут какие-то деньги. Я видела истории блогеров десяти тысячников, которые якобы не работают, работают только на себя.
Мне просто нужно делать хороший контент и набирать аудиторию. Я проштудировала все бесплатные и платные методы продвижения, все пробовала, но у меня была четкая установка, что я продвигаюсь только честно", - признается девушка.
Блогер рассказала, что никогда не накручивала себе подписчиков и не работает с людьми, которые набрали аудиторию нечестным путем.
"Я сравниваю активность другого блогера с моей аудиторией. То есть, у меня никогда не было никаких накруток и тут мне кто-то что-то предлагает и я к нему захожу, и вижу: Опачки, дружочек, у тебя подписчиков больше, чем у меня, а лайков меньше и комментариев меньше. Я с такими людьми не сотрудничаю.
Ведение блога занимает очень много времени, Ирина рассказала, что именно наличие свободного времени в первое время ведения блога способствовало его развитию.
"Если бы в то время я работала, то блог бы просто не появился и не развивался. Это было благодаря декрету, когда было государственное пособие и совсем маленький ребенок, которые еще не так много времени отнимает. Ты просто можешь как-то реализовываться. Только за счет того, что мне не нужно было работать.
Даже с учетом того, что у меня было мало подписчиков, у меня постоянно была какая-то деятельность, полноценный рабочий день", - вспоминает девушка.
Ирина объяснила, что несмотря на то, что ее блог пока еще не приносит постоянного дохода, она официально оформлена, как самозанятое лицо.
"Я не хотела лезть в темную экономику. Я свои услуги предлагаю за оплату, в отдельных случаях это может быть бартер, но я сейчас очень выбираю. Я смотрю, что за продукт, сколько потенциально продаж у него может быть с моего блога, потому что я знаю свою аудиторию, знаю, что им интересно. Соответственно, я думаю, равноценен ли мой вклад, мой труд, чтобы сделать какой-то репортаж в сториз про этот продукт, равноценен ли тому, что я просто его получу бартером. Или все-таки есть вариант, что у него будет очень много потом продаж", - делится она.
Ира в своем блоге часто рекламирует местные бренды, так как хочет помочь развитию малого бизнеса в нашей стране.
"У меня есть внутренние правила, кого я беру на рекламу, а кого нет. Потому что пишут предлагают, но я такой очень уважающий свою аудиторию блогер. Я не буду показывать то, чем я никогда бы не пользовалась. Если это косметика, то я точно знаю, что это хорошая косметика. Я стараюсь держаться своего фокуса, то есть - это места развлечений, гостиницы, какие-то рестораны, плюс произведенные в Балтии продукты", - делится она.
Девушка также рассказала о том, как она зарабатывает на своем блоге: "Доход нерегулярный, в моем случае, это скорее приятный бонус. Я думаю, что если бы я была более активна и сама рассылала бы предложения, я могла бы больше на этом зарабатывать, но когда встал вопрос выходить ли на работу после декрета, не выглядело, что я смогу нужный мне уровень дохода поддерживать блогингом. Поэтому я решила выйти на работу".
Вне блога
Вне блога Ира занимается делом, которое совсем не связано с развлечениями или путешествиями. Она социальный работник в организации, которая оказывает помощь пострадавшим от насилия (чаще женщинам). Периодически в блоге Ира может затронуть темы, связанные с ее постоянной работой, но это случается редко.
"Мне на работе этого уже очень много, если я начну это делать вне работы, то это будет слишком много. Я как человек, я как представитель организации - это разные позиции и я не хочу смешивать эти две разные своих роли. Мое самовыражение в блоге также может быть использовано против меня или против организации, которую я представляю. Поэтому я на эти темы публично говорю очень дипломатично. Я считаю себя экспертом в этой сфере, но я не хочу это выносить в свое личное пространство", - объясняет она.
Выгорание
Ира рассказала, что совмещать постоянную работу и введение блога нелегко, и были периоды, когда она чувствовала выгорание.
"Естественно периодически приходит выгорание, возможно, можно как-то по-хорошему настроить процесс, но у меня такого нет. Либо я очень много всего делаю, и сотрудничества, и продвижение, и контент, и маршруты, либо я так устала, что не могу даже смотреть на инстаграм", - рассказывает блогер.
Ира отметила, что у нее неоднократно возникали мысли забросить свой блог, так как он занимает много времени и не всегда это оправдывается.
"Чтобы быть успешным в блогинге, нужно от туда получать больше, чем ты отдаешь. И мы как блогеры получаем внимание, славу, подарки, деньги, аудиторию, которая нас поддерживает. А отдаем время, я боюсь посчитать, сколько времени туда вложила. То время, которое я трачу на написание постов, оно напрямую никем не оплачивается. Это просто подарок людям, чтобы у них появилась идея, как провести выходные. И когда ты вкладываешь, вкладываешь и получаешь недостаточно, то появляются мысли, зачем тогда это надо, потому, что это время, которое я краду у своей семьи, это то время, которое я краду у себя", - признается она.
Ира также поделилась, что в начале введения блога, она сталкивалась с давлением из-за необходимости регулярно публиковать посты и придумывать новые маршруты. Сейчас блогер старается слушать себя и давать себе время на отдых.
"Сейчас накопилось много неизданного материала, такого, что мне не о чем писать, уже нет. Я поняла, что нужно давать себе отдыхать обязательно, иначе дело просто не будет двигаться. Очень мне нравится фраза: На дохлой кобыле далеко не уедешь. Я стараюсь, не доводить до этого состояния. Мне нужно было время, чтобы понять, что до такого состояния могу дойти не только я, но и члены моей семьи. А конкретно муж и ребенок. Им может гораздо чаще не хочется куда-то ехать. Мы этот вопрос согласовываем", - рассказывает Ира.
В своем Instagram девушка откровенно рассказала, что был период, когда она столкнулась с депрессией. Этот пост вызвал большой отклик у ее аудитории.
"Про депрессию я написала, потому что я знала, что с этим много кто сталкивается, но
Я так не считаю, я сама прошла путь психотерапии, я до сих пор прохожу ее. Мой главный посыл этого поста, что это нормально обращаться за помощью, когда тебе это помощь нужна", - признается блогер.
Насколько в Латвии сложно быть блогером?
По мнению Ирины, в Латвии блогером сложнее набирать аудиторию, если у блога узкая тематика или он ориентируется только на латвийский рынок: "В других странах тебе проще набрать большую аудиторию. Если ты ориентируешься на русско-говорящий сегмент и пишешь обо всем, то на тебя подпишется Россия, СНГ, русские, которые живут по всему миру. На меня подпишутся только местные и туристы, которые приезжают в Латвию и то на время".
Ира также считает, что на российском рынке 10 тысяч подписчиков в соцсетях не считается много, так как там хватает таких блогеров.
Видео: Может ли блогерство стать профессией в Латвии?
Как начать свой блог?
Ира дала несколько советов тем, кто хочет начать вести свой блог:
1) Блог может вести каждый, главное не сдаваться.
2) Личный бренд - это будущее бизнеса: "Будь то твои личные услуги, которые ты продаешь или это какой-то продукт, который ты делаешь. Люди покупают людей, и всегда интересно, кто стоит за тем или иным бизнесом. Иметь блог рекомендуется всем. Всем, кто хочет как-то на рынке труда продвигаться".
3) Количество подписчиков - это не главное: "Не гонитесь за цифрой, в наше время все меньше людей, которые смотрят на цифру, а смотрят реально на качество, на контент, который ты делаешь. Аудитория реагирует на качество".
4) В блоге надо быть собой.
"Будьте собой, не старайтесь никому понравиться. Никогда не будет такого, что вы будете нравится всем. Это нормально. Мы все разные. Инстаграм - это классное место, где можно найти своих единомышленников. Я тут нашла и друзей, и бизнес-партнеров. Группа единомышленников, которую вы вокруг себя создаете, это самое ценное, что я получила, за время ведения блога.