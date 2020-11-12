"Меня задевает, когда говорят, что Латвия - фуфло". Блогер мотивирует других исследовать свою страну

"Если бы в то время я работала, то блог бы просто не появился и не развивался. Это было благодаря декрету, когда было государственное пособие и совсем маленький ребенок, которые еще не так много времени отнимает. Ты просто можешь как-то реализовываться. Только за счет того, что мне не нужно было работать.

Я реально по 8 часов проводила в инстаграме: обработать, придумать, запостить, ответить на комментарии.

Даже с учетом того, что у меня было мало подписчиков, у меня постоянно была какая-то деятельность, полноценный рабочий день", - вспоминает девушка.

Ирина объяснила, что несмотря на то, что ее блог пока еще не приносит постоянного дохода, она официально оформлена, как самозанятое лицо.

"Я не хотела лезть в темную экономику. Я свои услуги предлагаю за оплату, в отдельных случаях это может быть бартер, но я сейчас очень выбираю. Я смотрю, что за продукт, сколько потенциально продаж у него может быть с моего блога, потому что я знаю свою аудиторию, знаю, что им интересно. Соответственно, я думаю, равноценен ли мой вклад, мой труд, чтобы сделать какой-то репортаж в сториз про этот продукт, равноценен ли тому, что я просто его получу бартером. Или все-таки есть вариант, что у него будет очень много потом продаж", - делится она.

Ира в своем блоге часто рекламирует местные бренды, так как хочет помочь развитию малого бизнеса в нашей стране.

"У меня есть внутренние правила, кого я беру на рекламу, а кого нет. Потому что пишут предлагают, но я такой очень уважающий свою аудиторию блогер. Я не буду показывать то, чем я никогда бы не пользовалась. Если это косметика, то я точно знаю, что это хорошая косметика. Я стараюсь держаться своего фокуса, то есть - это места развлечений, гостиницы, какие-то рестораны, плюс произведенные в Балтии продукты", - делится она.

Девушка также рассказала о том, как она зарабатывает на своем блоге: "Доход нерегулярный, в моем случае, это скорее приятный бонус. Я думаю, что если бы я была более активна и сама рассылала бы предложения, я могла бы больше на этом зарабатывать, но когда встал вопрос выходить ли на работу после декрета, не выглядело, что я смогу нужный мне уровень дохода поддерживать блогингом. Поэтому я решила выйти на работу".

Вне блога

Вне блога Ира занимается делом, которое совсем не связано с развлечениями или путешествиями. Она социальный работник в организации, которая оказывает помощь пострадавшим от насилия (чаще женщинам). Периодически в блоге Ира может затронуть темы, связанные с ее постоянной работой, но это случается редко.