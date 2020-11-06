Оставленные в Ивангороде машины из Эстонии начали понемногу разбирать

То, что плохо лежит

До марта этого года улицы, ведущие к автомобильному пункту пропуска в Ивангороде, были заставлены автомобилями с эстонскими номерами. Причем машины постоянно стояли даже под запрещающими стоянку знаками. Из-за длинных очередей на границе нарвитяне, которые часто передвигались на автомобиле по России, нередко оставляли машины на российской стороне и переходили границу пешком. Некоторые даже покупали второй автомобиль специально для России и ввозили его в Эстонию лишь для техосмотра и соблюдения российских таможенных правил.

После того, как граница оказалась на замке, не все автовладельцы смогли вернуть свои машины в Эстонию. К началу ноября около автомобильного пункта пропуска в Ивангороде осталось, как минимум, четыре автомобиля из ЕС - три с эстонскими номерами и один со шведскими.

Александр из Эстонии опубликовал в популярной группе Facebook EZ-дуны! фото двух машин, одна из которых - BMW - в октябре лишилась бампера и фар. У стоящей рядом Volvo выбито стекло. По словам Александра, BMW после этого увезли - возможно, эвакуировать ее сумел владелец.

Этой BMW из Эстонии досталось от мародеров больше всего, но владелец сумел вернуть ее домой. ФОТО: Александр Фоминых

У внедорожника Dodge со шведскими номерами вскрыт топливный бак. У старого универсала Ford из Нарвы (по данным инфосистемы Департамента шоссейных дорог, машина проходила техосмотры в Нарве) выбито стекло на задней двери и спущено колесо. Владелец Ford также отозвался в группе Facebook, сообщив, что попытается эвакуировать машину в Эстонию, чтобы не платить российские таможенные платежи.

Брошенный в Ивангороде внедорожник со шведскими номерами. ФОТО: vk.com / Елена Базанова

Машины разрешили оставить до марта

Таможенные платежи могут стать для автовладельцев более дорогостоящей проблемой, чем повреждения автомобиля. Дело в том, что на территории Евразийского экономического союза (Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия) можно оставлять автомобиль с иностранными номерами не более, чем на год. После этого придется платить таможенную пошлину, таможенный сбор, утилизационный сбор и акциз. В случае подержанных автомобилей эти платежи в сумме могут быть больше, чем цена, за которую владелец покупал машину в Эстонии.

При неуплате начисляются пени, и владельцу машины, если он не является гражданином РФ, затем нельзя будет пересечь границу за рулем другого автомобиля.

Если же автомобиль выезжает из России после истечения срока, то к таможенным платежам может добавляться штраф или конфискация самого автомобиля.