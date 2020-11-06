В Барселоне появятся летающие такси

Когда туристы вернутся на улицы Барселоны после завершения пандемии, у них будет возможность подняться над шумными улицами и площадями и получить беспрецедентный опыт, глядя на город с ранее неизведанной перспективы.

"Нам необходимо расширить городскую мобильность до третьего измерения - воздушного пространства,

и мы хотим, чтобы Испания играла ведущую роль в развитии этой технологии", - прокомментировал впечатляющий план Анхель Луис Ариас, директор Enair, заметив, что продолжается работа над развитием технологий и привлечением финансирования.

Ожидается, что

на летающем такси также можно будет летать в городе Сантьяго-де-Компостела, широко известном, как место паломничества.

При поддержке Европейского Союза Enair реализует проект, направленный на внедрение летающих дронов-такси в городскую среду, а также на большие расстояния, предлагая гражданам возможность быстрее добраться до места работы. Также беспилотные дроны предназначены для доставки грузов.