В Барселоне появятся летающие такси

Уже в 2022 году туристы смогут насладиться видами живописного города Каталонии с высоты птичьего полета, сообщает Национальное авиационное управление Испании Enair.
Когда туристы вернутся на улицы Барселоны после завершения пандемии, у них будет возможность подняться над шумными улицами и площадями и получить беспрецедентный опыт, глядя на город с ранее неизведанной перспективы.
и мы хотим, чтобы Испания играла ведущую роль в развитии этой технологии", - прокомментировал впечатляющий план Анхель Луис Ариас, директор Enair, заметив, что продолжается работа над развитием технологий и привлечением финансирования.
Ожидается, что
При поддержке Европейского Союза Enair реализует проект, направленный на внедрение летающих дронов-такси в городскую среду, а также на большие расстояния, предлагая гражданам возможность быстрее добраться до места работы. Также беспилотные дроны предназначены для доставки грузов.
Дроны, способные перемещать людей, ранее успешно тестировались компаниями в Китае и Германии.