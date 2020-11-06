Попытка убийства в Даугавпилсе: неизвестные напали на пограничника с молотком

В Даугавпилсе в пятницу была совершена попытка убить пограничника, полиция считает, что нападение было реализовано в связи с профессиональной деятельностью пострадавшего, сообщает агентство LETA.
Представитель Госпогранохраны по связям с прессом Кристине Петерсоне подтвердила, что утром в пятницу в результате нападения в одном из жилых районов Даугавпилса пострадал пограничник.
Пострадавшему оказана неотложная медицинская помощь в Даугавпилсской региональной больнице.
Представитель Госполиции Латгальского региона Ласма Курсите проинформировала, что в пятницу в 7 часов утра полиция получила информацию о том, что была совершена попытка убийства.
На сотрудника погранохраны 1973 года рождения, когда он шел на работу на улице Става, напали двое неизвестных.
Нападавшие применили слезоточивый газ и предметом, похожим на молоток, несколько раз ударили пострадавшего по голове и телу.
Мужчине удалось вырваться и вызвать медицинскую помощь.
Способ и обстоятельства совершения преступления дают основание считать, что произошла попытка убийства, связанная с профессиональной деятельностью пострадавшего, указали в полиции.
Стражи порядка призывают отозваться водителей оборудованных видеорегистраторами автомобилей, которые утром в пятницу двигались по улице Ставу и в ее округе, а также по всему микрорайону Нового Форштадта.
Кроме того, полиция призывает общественность, особенно жителей вышеупомянутых мест, предоставить любую информацию о подозрительных лицах и авnомобилях, а также другую ценную для следствия информацию, позвонив по номерам телефона 110 или 26 624 879, или же лично явившись в ближайшее отделение полиции. Анонимность гарантируется.