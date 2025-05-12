Спикер Сейма в Будапеште назвала главную угрозу Европе

Россия по-прежнему остается крупнейшей угрозой безопасности Европы - этого агрессора необходимо сдерживать, одновременно укрепляя устойчивость общества, заявила председатель Сейма Латвии Дайга Миериня (Союз зеленых и крестьян), выступая сегодня в Будапеште на конференции спикеров парламентов Европейского союза (ЕС).
"Жестокий агрессор уже более трех лет ведет войну в Украине. Россия - это наша общая долгосрочная угроза, ее привычки не изменились за века. Нам необходимо развивать оборонные способности, создавать собственную военную промышленность и укреплять устойчивость общества", - подчеркнула Миериня.
Она также отметила необходимость продолжать санкционное давление на Россию. Кроме того, председатель Сейма акцентировала внимание на том, что противник угрожает не только физическим границам, но и сознанию людей. "Образованный, способный критически мыслить европеец - вот наш ответ, это наше будущее", - заявила спикер парламента Латвии. "Мы должны осознавать ту опасность, которая нависла над нами, но в то же время и огромную силу, заключенную в нашем единстве и совместных действиях. Давайте действовать уже сегодня, чтобы завтра чувствовать себя в безопасности и быть сильными", - призвала Миериня.
Председатель Сейма также призвала усилить конкурентоспособность Европы и укреплять демократию. Она подчеркнула, что будущее ЕС связано с его дальнейшим расширением, отметив, что оно должно основываться на заслугах, однако двери Европы должны оставаться открытыми для любой страны, стремящейся принять ее ценности и идеи.
Вступление Латвии в Европейский союз 21 год назад было огромным достижением, отметила Миериня. "До сих пор мы воспринимаем членство в ЕС как гарантию нашей безопасности", - подчеркнула она, призвав развивать взаимную торговлю и укреплять контакты между обществами.
Конференцию в Будапеште открыли спикер Национального собрания Венгрии Ласло Кёвер и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Как сообщает пресс-служба Сейма, выступление Орбана вызвало недоумение большинства участников конференции, так как венгерский премьер противопоставил поддержку Украины обеспечению собственной страны российскими энергоресурсами.
В свою очередь, во время выступления спикера Верховной рады Украины Руслана Стефанчука представители парламентов стран ЕС поднялись со своих мест, выразив солидарность и поддержку Украине в ее борьбе за свободу и независимость, подчеркивает пресс-служба Сейма.
Конференция председателей парламентов ЕС - это ежегодный форум спикеров, предназначенный для обмена мнениями, информацией и опытом. В ней принимают участие председатели парламентов государств-членов ЕС, председатель Европейского парламента, а также спикеры парламентов стран-кандидатов на вступление в Европейский союз.
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