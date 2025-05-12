Спикер Сейма в Будапеште назвала главную угрозу Европе

"Жестокий агрессор уже более трех лет ведет войну в Украине. Россия - это наша общая долгосрочная угроза, ее привычки не изменились за века. Нам необходимо развивать оборонные способности, создавать собственную военную промышленность и укреплять устойчивость общества", - подчеркнула Миериня.

Она также отметила необходимость продолжать санкционное давление на Россию. Кроме того, председатель Сейма акцентировала внимание на том, что противник угрожает не только физическим границам, но и сознанию людей. "Образованный, способный критически мыслить европеец - вот наш ответ, это наше будущее", - заявила спикер парламента Латвии. "Мы должны осознавать ту опасность, которая нависла над нами, но в то же время и огромную силу, заключенную в нашем единстве и совместных действиях. Давайте действовать уже сегодня, чтобы завтра чувствовать себя в безопасности и быть сильными", - призвала Миериня.