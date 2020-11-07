"Мы выигрываем выборы". Джо Байден обратился к американцам

Tune in as I address the nation on the current state of the race. https://t.co/w0er4issEk — Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020

"Мы не будем пока объявлять о победе, но цифры четко нам говорят об этом. Мы выигрываем выборы. Просто посмотрите, что изменилось с вчерашнего дня. Двадцать четыре часа назад мы отставали в Джорджии, сейчас мы впереди и собираемся взять этот штат. Двадцать четыре часа назад мы отставали в Пенсильвании - мы выигрываем там. Мы выигрываем в Аризоне и Неваде, на самом деле, в Неваде наш отрыв увеличился вдвое", - приводит слова кандидата в президенты США "Медуза".

По словам Байдена, он рассчитывает завоевать 300 голосов выборщиков, при необходимых для победы 270 голосах, и выиграть выборы с явным большинством голосов.

Кандидат в президенты также заявил, что не допустит пересчета голосов, на котором настаивает его соперник - Дональд Трамп.

В Соединенных Штатах подсчет голосов на президентских выборах продолжается в субботу, 7 ноября, и исход выборов зависит от результатов в ряде так называемых ключевых штатов, где пока надежно не прогнозируется ни победа Байдена, ни Трампа.

Прогнозы американского телевидения показывают, что Байден собрал 253 из 270 необходимых голосов выборщиков, для того, чтобы стать президентом. Трамп, с другой стороны, получил 214 голосов выборщиков, и ему необходимо выиграть еще в нескольких штатах, чтобы победить на президентских выборах.