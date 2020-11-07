Сб, 7.11.2020
С моей точки зрения, я могу сказать, что уже существует чрезвычайная ситуация, если мы говорим о распространении болезни. Уга Думпис, инфектолог
Уга Думпис, инфектолог

Начали собирать подписи за бесплатную раздачу масок

Маски для лица

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за бесплатную раздачу масок населению. 

Представителем инициативы является член партии "Новое Согласие" Раймонд Лейниекс-Пуке. Он указал, что в общественном транспорте и других местах введено обязательное использование масок, но, "к сожалению, бесплатно они не раздаются".

По мнению Лейниекса-Пуке, если государство диктует такие условия, оно должно и бесплатно обеспечивать маской каждого жителя.

Государство уже приняло решение об обеспечении бесплатными масками малообеспеченных жителей. 

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