Коронавирус в мире: в Греции новый локдаун; Британия закрыла границу с Данией из-за норок; в Белом доме снова ковид

Британия не пустит туристов из Дании из-за норок

Великобритания ввела полный запрет на въезд для прибывающих из Дании из-за вспышки коронавируса на датских фермах по разведению норок. Несколько дней назад власти Дании ввели карантин в некоторых районах страны из-за мутации коронавируса у норок, делающей возможной его передачу человеку. Вирус изначально передался от человека к животным, а затем, мутировав, обратно к человеку.

Дания - крупнейший в мире производитель норкового меха, который идет на экспорт главным образом в Китай и Гонконг. Все 17 млн норок, содержащихся на зверофермах в Дании, будут забиты досрочно в качестве меры предосторожности.

По словам датских властей, мутация может отразиться на эффективности любой будущей вакцины от коронавируса. ВОЗ в связи с этим призвала не торопиться с выводами и напомнила о том, что любой вирус подвержен мутациям в той или иной мере.

Правительство Британии объявило о запрете на въезд из Дании поздно вечером в пятницу, дав лишь два часа на вступление нового распоряжения в силу. Однако оно не будет касаться граждан Британии или же водителей грузовиков.

Когда именно Марк Медоуз переболел коронавирусной инфекцией не сообщается Reuters

Вирус в Белом Доме и в целом по стране

Не так давно переболел коронавирусом президент США Дональд Трамп, сейчас же тест показал наличие ковида у главы аппарата Белого дома Марка Медоуза, которому 61 год, сообщают Reuters и Bloomberg со ссылкой на свои источники. Где и когда он заразился, и проявились ли у него симптомы болезни, пока неясно.

Как передает Си-эн-эн со ссылкой на двух сотрудников Белого дома, Медоуз сообщил своему окружению о том, что у него был выявлен ковид, уже после выборов, не сказав, когда именно это произошло. Кроме того, как передают агентства, ковид обнаружен у одного из руководителей штаба Трампа Ника Трейнера и еще четырех советников рангом пониже.

В целом по стране заражений не становится меньше: третий день подряд количество инфицированных достигает 127 000.

В Лос-Анджелесе возобновились съемки кинопродукции EPA

Джо Байден пообещал в случае победы развернуть борьбу с инфекцией в первый же свой президентский день. "Я хочу, чтобы все, я повторяю - все знали, что в первый же день мы приведем в исполнение наш план, направленный на обуздание вируса", - сказал кандидат от демократов.

Пандемия стала одним из факторов, замедливших подсчет голосов, поскольку многие американцы в этот раз голосовали по почте, чтобы избежать возможности заражения на избирательном участке.