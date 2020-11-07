Председателем правления Рижского отделения "Согласия" станет Константин Чекушин

Председателем правления Рижского отделения социал-демократической партии "Согласие" избран Константин Чекушин, сообщили агентству LETA в партии.
С учетом эпидемиологической ситуации в стране сегодня состоялась удаленная конференция Рижской организации "Согласия", на которой избрано новое правление. В нем будут работать Чекушин, Сандрис Бергманис, Гунтар Йиргенсонс, Анна Владова, Регина Лочмеле и Андрис Морозов.
В конференции участвовали также председатель правления "Согласия" Янис Урбанович, председатель думы партии, депутат Европарламента Нил Ушаков.