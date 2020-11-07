Сб, 7.11.2020
Правительству важны жизнь и здоровье каждого человека. Кришьянис Кариньш, премьер-министр
Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Председателем правления Рижского отделения "Согласия" станет Константин Чекушин

Константин Чекушин

ФОТО: LETA

Председателем правления Рижского отделения социал-демократической партии "Согласие" избран Константин Чекушин, сообщили агентству LETA в партии.

С учетом эпидемиологической ситуации в стране сегодня состоялась удаленная конференция Рижской организации "Согласия", на которой избрано новое правление. В нем будут работать Чекушин, Сандрис Бергманис, Гунтар Йиргенсонс, Анна Владова, Регина Лочмеле и Андрис Морозов.

В конференции участвовали также председатель правления "Согласия" Янис Урбанович, председатель думы партии, депутат Европарламента Нил Ушаков.

Последние новости

НАВЕРХ
Back