"Давайте закончим эту мрачную эру демонизации в Америке": Байден обратился к нации после выборов

Джо Байден заявил об убедительном преимуществе на выборах президента США.

"Мои сограждане-американцы, люди высказались. Они принесли нам чистую, уверенную победу. Мы победили, получив самое большое число голосов на президентских выборах - 74 миллиона", - опубликовала слова Байдена "Медуза".

Байден также обозначил приоритеты своей политики: борьба с Covid-19, экономика, климат и противостояние расизму.

"Я верю, он заключается в следующем: американцы призвали нас, чтобы мобилизовать силы порядочности и справедливости. Мобилизовать силы науки и надежды перед лицом великих битв нашего времени. Битвой за контроль над вирусом. Битвой за процветание. Битвой за охрану здоровья вашей семьи. Битвой за достижение расовой справедливости и искоренение системного расизма в этой стране. Битвой за сохранение климата. Битвой за восстановление порядочности, защиту демократии и предоставление всем жителям этой страны равных возможностей", - сказал президент США.

Политик заявил о необходимости "восстановить достоинство, защитить демократию" и обеспечить равные права для граждан.

Байден также обратился к сторонникам Трампа и призвал их объединиться, чтобы расширить возможности американского народа.

"Я баллотировался как гордый демократ. Теперь я буду американским президентом. Я буду работать на благо и тех, кто голосовал за меня, и тех, кто был против. Давайте закончим эту мрачную эру демонизации в Америке - здесь и сейчас. Отказ демократов и республиканцев сотрудничать друг с другом - не во власти некой мистической и неподконтрольной нам силы. Это решение. И это наш выбор. Если мы может решить не сотрудничать, то мы можем и обратное. И я верю, что это часть мандата, выданного американским народом. Он хочет, чтобы мы сотрудничали", - приводит слова президента США "Медуза".

A new day in America has come. Tune in as Vice President-Elect @KamalaHarris and I address the nation. https://t.co/d38F58DHu8 — Joe Biden (@JoeBiden) November 8, 2020

Ранее сообщалось, что Байден, по подсчетам CNN, победил в Пенсильвании и в общей сложности набрал 273 голоса выборщиков (для победы необходимо минимум 270 голосов). Аналитики ABC News тоже уверены, что в Пенсильвании большинство избирателей проголосовали за демократа Байдена. Вскоре к ним присоединились Fox News и Associated Press.

Победа в Пенсильвании дает кандидату 20 голосов выборщиков. До того, как стал известен результат в этом штате, у Байдена было 253 голоса выборщиков.