Президент Азербайджана заявил о взятии ключевого города в Карабахе. Армения это отрицает
Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что город Шуша в Нагорном Карабахе перешел под контроль вооруженных сил страны, сообщает "Медуза".
"Дата 8 ноября навсегда войдет в историю нашей страны. Вооруженные силы взяли под контроль Шушу", - цитирует его слова ТАСС.
Шуша - один из ключевых городов Нагорного Карабаха, он расположен в 11 километрах от столицы Нагорного Карабаха Степанакерта.
Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян, однако, опроверг заявление Алиева о взятии Шуши. "Бои в Шуше продолжаются, ждите и верьте нашей армии", - написал он в Twitter.
Контекст:
- Враждебные отношения между Азербайджаном и Арменией существуют с 1990-х годов, когда произошла война из-за Нагорного Карабаха, где проживало преимущественно армянское население.
- Нагорный Карабах, который в советское время входил в состав Азербайджанской ССР, de facto с начала 1990-х годов был независимой армянской республикой. Хотя Азербайджан не контролировал Нагорный Карабах после распада СССР, он считает армянский регион своей территорией.
- Нагорный Карабах также рассматривается международным сообществом как часть Азербайджана, и ни одна страна не признала этот регион в качестве независимого государства.