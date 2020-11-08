Президент Азербайджана заявил о взятии ключевого города в Карабахе. Армения это отрицает

"Дата 8 ноября навсегда войдет в историю нашей страны. Вооруженные силы взяли под контроль Шушу", - цитирует его слова ТАСС.

Шуша - один из ключевых городов Нагорного Карабаха, он расположен в 11 километрах от столицы Нагорного Карабаха Степанакерта.

Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян, однако, опроверг заявление Алиева о взятии Шуши. "Бои в Шуше продолжаются, ждите и верьте нашей армии", - написал он в Twitter.