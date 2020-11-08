Вс, 8.11.2020
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В Петербурге задержали подростка, он пытался убить родителей и племянницу

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

В Санкт-Петербурге задержан 15-летний подросток по делу о покушении на убийство трех человек, сообщает "Медуза".

В ночь на 8 ноября в одной из квартир Петербурга из-за личных неприязненных отношений подросток нанес три удара ножом шестилетней племяннице в шею, живот и плечо.

После этого он выстрелил из травматического пистолета в своих родителей, попав матери в голову. Убить родных подросток не смог, так как отец оказал ему сопротивление.

Племянница подозреваемого находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. 

По данным "Медузы", подросток уже дал признательные показания и рассказал, что заранее планировал убийство из-за обиды на родителей.

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