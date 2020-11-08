В Петербурге задержали подростка, он пытался убить родителей и племянницу

В ночь на 8 ноября в одной из квартир Петербурга из-за личных неприязненных отношений подросток нанес три удара ножом шестилетней племяннице в шею, живот и плечо.

После этого он выстрелил из травматического пистолета в своих родителей, попав матери в голову. Убить родных подросток не смог, так как отец оказал ему сопротивление.

Племянница подозреваемого находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.