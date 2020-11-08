Необычное завещание жителя Эстонии: квартиру получит любая семья, соответствующая требованиям

Согласно завещанию, семья, отвечающая установленным наследодателем требованиям, должна быть выбрана социальной комиссией волостного совета вместе с представителем родителей гимназии Тарвасту. По информации на сайте волости, к заявлению должно быть приложено согласие семьи, если ходатайство подает, например, детский сад, школа, учреждение или работодатель члена семьи. Сама семья также может подать заявку.

Семья должна соответствовать девяти требованиям наследодателя. Молодая семья должна проживать на территории бывшей волости Тарвасту, в семье должно быть два-три ребенка, у семьи должны быть трудности с условиями проживания и обучением детей, родители должны быть трудолюбивыми и честными, родители должны любить детей, дом и чистоту. В то же время родители должны быть примером в воспитании детей и ухаживать за могилой наследодателя.