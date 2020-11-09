СМИ: Жена и зять призвали Трампа смириться с поражением на выборах

Супруга президента США Дональда Трампа Мелания и его зять Джаред Кушнер посоветовали политику смириться с поражением на президентских выборах, сообщает американская телекомпания CNN со ссылкой на источники, осведомленные о ситуации.
Согласно источникам, жена и зять в личных беседах с Трампом призвали его принять реальность результатов выборов.
Между тем двое из сыновей Трампа - Дональд-младший и Эрик - призвали круг людей, близких к Трампу, продолжить борьбу и не признавать результаты выборов.
Как уже сообщалось, нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп отказался признать свое поражение на президентских выборах в США, хотя все ведущие телеканалы страны признали кандидата от демократов Джо Байдена победителем выборов.