Пн, 9.11.2020
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Лиене Цакаре, руководитель юридической практики аудиторской фирмы EY

СМИ: Жена и зять призвали Трампа смириться с поражением на выборах

Дональд Трамп с супругой

ФОТО: Reuters/ScanPix

Супруга президента США Дональда Трампа Мелания и его зять Джаред Кушнер посоветовали политику смириться с поражением на президентских выборах, сообщает американская телекомпания CNN со ссылкой на источники, осведомленные о ситуации.

Согласно источникам, жена и зять в личных беседах с Трампом призвали его принять реальность результатов выборов.

Между тем двое из сыновей Трампа - Дональд-младший и Эрик - призвали круг людей, близких к Трампу, продолжить борьбу и не признавать результаты выборов.

Как уже сообщалось, нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп отказался признать свое поражение на президентских выборах в США, хотя все ведущие телеканалы страны признали кандидата от демократов Джо Байдена победителем выборов.

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