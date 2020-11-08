Важнейший партнер или главная угроза: что Байден говорил о России за 40 лет

"Все 29 лет, что я заседаю в сенате, я постоянно повторял, что у США нет более важных международных отношений, чем отношения с Россией. Многое изменилось в России после распада Советского Союза, но я верю, что важность двусторонних отношений сохраняется".

Байден также решил вспомнить свою встречу с генералом Александром Лебедем в 1997 году, которая очень впечатлила его.

"В 1997 году я встречался в Москве с генералом Лебедем, который стучал по столу и был очень жестким. Я никогда не забуду, что он сказал по поводу Чечни, где ему доверили завершение первой войны. Он сказал (я перефразирую, но это близко к сказанному): "Мне все равно, станет ли она (Чечня) независимой, это меня не волнует". У этого человека был опыт Афганистана, он военный, и меня очень впечатлила тогда его искренность. Я ушел оттуда, думая, что ему действительно все равно, будет ли Чечня независимой или нет".

Перезагрузка отношений с Россией

Став вице-президентом при Бараке Обаме, Байден практически сразу заговорил об улучшении отношений с Россией. Тему перезагрузки отношений он затронул в феврале 2009 года на конференции по безопасности в Мюнхене, за месяц до того, как госсекретарь США Хиллари Клинтон и глава МИД Сергей Лавров нажали символическую кнопку "перезагрузки" отношений между Вашингтоном и Москвой на переговорах в Женеве.

"США отвергают заявления о том, что успехи НАТО - это потери России, и что сила России - это слабость НАТО. За последние несколько лет мы увидели опасный сдвиг в отношениях между Россией и членами нашего альянса. Настало время нажать кнопку перезагрузки и пересмотреть те многочисленные области, в которых мы можем и должны работать вместе. Наши российские коллеги давно предупреждают о растущей угрозе со стороны "Талибана" и "Аль-Каиды" в Афганистане. Сегодня НАТО и Россия могут и должны сотрудничать, чтобы вместе победить общего врага".

Переговоры с Путиным в 2011 году

В последние годы Байден известен как ярый критик российского президента Владимира Путина. Одно из своих самых известных и резких высказываний о российском лидере Байден сделал в 2014 году в интервью журналу New Yorker, когда описывал визит в Москву в 2011 году (на тот момент Путин занимал должность премьер-министра).