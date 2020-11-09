Пн, 9.11.2020
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Армения сообщила о крушении российского вертолета. Азербайджан признал, что случайно сбил его

ФОТО: ARAM KIRAKOSYAN / PAN PHOTO / EPA

Около армянского села Ерасх рядом с границей Азербайджана разбился российский вертолет, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС Армении.

​Минобороны России подтвердило крушение российского вертолета. В результате крушения погибло двое членов экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести.

Вертолет сопровождал автоколонну 102-й российской военной базы и подвергся "огневому воздействию с земли из ПЗРК (переносной зенитный ракетный комплекс)", сообщает "Дождь" со ссылкой на российское Минобороны. 

Позже Азербайджан признал, что сбил российский вертолет Ми-24. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министерство иностранных дел страны. Баку утверждает, что это произошло случайно. 

"Азербайджанская сторона приносит извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны", - цитирует заявление МИД "Дождь".

В МИД Азербайджана утверждают, что российский вертолет совершал полет в темное время суток, на малой высоте и вне зоны обнаружения радарами ПВО.

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