Трамп уволил главу Пентагона

Дональд Трамп отправил в отставку главу министерства обороны США Марка Эспера. Об этом президент США сообщил в своем твиттере.
"Марк Эспер был отправлен в отставку. Я хотел бы поблагодарить его за службу"" - написал Трамп.
I am pleased to announce that Christopher C. Miller, the highly respected Director of the National Counterterrorism Center (unanimously confirmed by the Senate), will be Acting Secretary of Defense, effective immediately..— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020
Причины, по которым Эспер был уволен, Трамп не уточнил.
Исполняющим обязанности министра обороны Трамп назначил директора национального контртеррористического центра Кристофера Миллера.
Эспер занимал должность главы Пентагона с июля 2019 года.
Напомним, что на прошедших в США президентских выборах победу одержал Джо Байден. Трамп не согласился с объявленным результатом и пообещал обратиться в суд с требованием пересчета голосов.