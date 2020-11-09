Трамп уволил главу Пентагона

"Марк Эспер был отправлен в отставку. Я хотел бы поблагодарить его за службу"" - написал Трамп.

Причины, по которым Эспер был уволен, Трамп не уточнил.

Напомним, что на прошедших в США президентских выборах победу одержал Джо Байден. Трамп не согласился с объявленным результатом и пообещал обратиться в суд с требованием пересчета голосов.