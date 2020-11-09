Пн, 9.11.2020
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Янина Курсите, депутат Сейма

Трамп уволил главу Пентагона

ФОТО: ERIN SCOTT / REUTERS

Дональд Трамп отправил в отставку главу министерства обороны США Марка Эспера. Об этом президент США сообщил в своем твиттере.

"Марк Эспер был отправлен в отставку. Я хотел бы поблагодарить его за службу""  - написал Трамп.

Причины, по которым Эспер был уволен, Трамп не уточнил.

Исполняющим обязанности министра обороны Трамп назначил директора национального контртеррористического центра Кристофера Миллера. 

Эспер занимал должность главы Пентагона с июля 2019 года. 

Напомним, что на прошедших в США президентских выборах победу одержал Джо Байден. Трамп не согласился с объявленным результатом и пообещал обратиться в суд с требованием пересчета голосов.

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