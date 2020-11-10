Конец войны в Карабахе. Пашинян договорился о мире с Алиевым и Путиным, в регион введут российских миротворцев

Демонстранты ворвались в здания правительства и парламента Армении

Вскоре после того, как стало известно о подписании мирного соглашения о Нагорном Карабахе, в центре Еревана началась массовая акция протеста, участники которой недовольны условиями договора. На площади перед зданием правительства собралось несколько тысяч человек, которые прорвали оцепление и ворвались в комплекс.

Демонстранты ворвались в правительственные кабинеты Reuters

Несколько десятков человек громили в здании двери, окна, сорвали табличку с личного кабинета Пашиняна. "Агрессивно настроенные люди выламывают двери в кабинеты", - передает корреспондент ТАСС.

По сообщению корреспондентов Русской службы Би-би-си на месте событий, небольшая группа решительно настроенных людей пытается штурмовать государственные здания. "Одна из них сейчас ворвалась в здание. Люди заходят. Пока все настроены в целом мирно, но очень злы. На площади Республики сейчас собрались сотни людей. Пока большая часть из них ведет себя мирно. Иногда толпа что-то скандирует, иногда просто стоит, проезжающие мимо машины сигналят. Большая часть собравшихся просто наблюдает за происходящим", - сообщали наши корреспонденты.

По словам нашего репортера на месте событий, собравшиеся требуют смены правительства. "Эти люди считают эти условия и это согласие Никола Пашиняна предательством - или даже капитуляцией Армении. Они уверены, что нужно сражаться до конца, - и уверены в победе. Эту уверенность могли подпитывать заявления официальных представителей министерства обороны о том, что дела на фронте не так уж плохи", - передает наш корреспондент.

Полиция действиям демонстрантов не препятствует. По данным корреспондентов Интерфакса, часть демонстрантов в Ереване отправилась к правительственным дачам, где живет Пашинян. "Охраняющие территорию правоохранители сообщили, что премьер-министра нет дома, между полицией и демонстрантами время от времени происходят стычки", - сообщало агентство.

В здании правительства Армении сейчас так BBC

Кроме того, демонстранты ворвались и в здание армянского парламента и заняли зал заседаний. "Мы требуем Никола Пашиняна. Кто дал ему право подписывать такое?", - цитирует ТАСС слова участников акции.

Демонстранты в здании парламента Армении Reuters

Группа демонстрантов также достала из служебной машины и избила спикера парламента Армении Арарата Мирзояна. Сейчас он госпитализирован с травмами, его жизни ничего не угрожает.

Потеря Шуши и сбитый вертолет

Ситуация в Нагорном Карабахе начала быстро меняться после того, как Азербайджан сумел взять под контроль стратегически важный город Шуша, который находится над столицей непризнанной НКР Степанакертом. О его взятии Алиев сообщило в воскресенье. Армения вначале отрицала, что контроль над городом потерян, однако затем признала это.

Вертолет упал на армянской территории совсем рядом в границей. Место падения оцеплено BBC

Одновременно с этим азербайджанские военные в понедельник сбили над территорией Армении российский вертолет Ми-24, погибли двое членов экипажа, один доставлен в больницу с травмами средней тяжести. По сообщению российского оборонного ведомства, вертолет сбили с земли из переносного зенитно-ракетного комплекса вне зоны военных действий.