В Екабпилсе пьяный водитель неудачно пытался откупиться взяткой в 1000 евро

Пытаясь избежать уголовной ответственности, в Екабпилсе пьяный водитель без прав в понедельник предложил полицейскому взятку в размере 1000 евро, сообщает агентство LETA.
В понедельник в Екабпилсе, на улице Ригас, работники полиции, выполняя служебные обязанности, остановили автомобиль Chrysler Town&Country и констатировали, что водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Во время проверки в выдохе мужчины 1950 года рождения было констатировано 1,55 промилле. Кроме того, он управлял автомобилем без прав.
Чтобы избежать начала уголовного процесса, мужчина пообещал заплатить стражам порядка 1000 евро. Против водителя был начат уголовный процесс по факту предложения взятки должностному лицу. Подозреваемый задержан.
Также был начат уголовный процесс по факту управления автомобилем в пьяном виде без прав.