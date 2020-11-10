В Екабпилсе пьяный водитель неудачно пытался откупиться взяткой в 1000 евро

В понедельник в Екабпилсе, на улице Ригас, работники полиции, выполняя служебные обязанности, остановили автомобиль Chrysler Town&Country и констатировали, что водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Во время проверки в выдохе мужчины 1950 года рождения было констатировано 1,55 промилле. Кроме того, он управлял автомобилем без прав.