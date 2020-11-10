Ученые установили, как российские СМИ влияют на интеграцию в Эстонии и Латвии

Ответ зависит от того, что называть интеграцией

Исследователи опрашивали русскоязычных жителей Эстонии, старались понять, мешает ли общение в соцсетях и просмотр иностранных (прежде всего, российских) телеканалов и сайтов процессу интеграции русскоязычных жителей в общество Эстонии и Латвии?

"В целом, это зависит от того, как мы интерпретируем слово "интеграция", - объяснила профессор Трийн Вихалемм. - Если очень широко, как участие в общественных организациях, в культуре, то это скорее помогает. Если очень узко, как знание языка и гражданства, то это скорее мешает”.

При этом, исследователи не нашли универсальной корреляции вроде “если русскоязычный человек больше смотрит российские телеканалы и сайты, то он хуже (или лучше) интегрирован в эстонское общество". И потому, что интеграцию можно понимать по-разному, и потому что сами объекты исследования - очень разные.

Находятся в одной стране, живут - в другой

Авторы исследования выяснили, что в Эстонии и Латвии русскоязычные потребляют продукцию медиа почти четверть времени бодрствования. Это, обычно, 3-4 часа просмотра телевизора в сутки и 1-2 часа в интернете.

Большинство хорошо информировано о событиях в своей стране, чуть хуже - о событиях в России. 74% опрошенных имеют в соцсетях друзей из России, еще 8% - из других стран.

54% опрошенных, согласно выводу исследования, физически находятся в одной стране, но ментально живут в другой или в двух странах сразу. Этот феномен называется транснационализмом. Обычно в мире он касается гастарбайтеров или других недавних мигрантов - например, они отправляют на родину часть зарплаты, общаются с родственниками, продолжают участвовать в выборах на родине и так далее.

Но в Эстонии и Латвии транснационализм распространен среди постоянных жителей, говорящих по-русски, в том числе родившихся здесь. По словам Трийн Вихалемм, люди могут даже участвовать в работе общественных организаций другой страны, а соцсети еще больше усиливают эту связь.

Но жизнь на две страны, особенно, если они находятся в натянутых отношениях, влияет на то, как человек воспринимает мир, и заставляет его вырабатывать собственное мнение.

"Если я нахожусь и там, и здесь, я могу видеть эти две позиции как бы сверху, - добавляет профессор. - То есть, мы можем говорить о третьей позиции".

Интегрированы не в местное общество, а в мировое

Исследователи разделили русскоязычных жителей на четыре группы:

космополиты с разнообразными взаимосвязями - 19% граждане, как-либо связанные с официальными институтами - 35% диаспора, связанная, прежде всего, с местным сообществом - 26% люди, никак не связанные с официальными организациями - 21%.