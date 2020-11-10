Вт, 10.11.2020
Заболеваемость намного выше в домах, на рабочих местах и ​​в учебных заведениях, поэтому ограничения, налагаемые на отрасль общепита, слишком жесткие Роналд Ундзенс, представитель сети баров Ezītis miglā
Роналд Ундзенс, представитель сети баров Ezītis miglā

Как изменится карта непризнанного Нагорного Карабаха и во что сторонам обошелся конфликт

ФОТО: AP

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

  • Ереван и Баку подписали соглашение о прекращении войны. Посредником выступила Москва. В Армению прибывают российские миротворцы, Турция тоже хочет контролировать ситуацию.
  • Как изменится карта непризнанного Нагорного Карабаха и во что сторонам обошелся конфликт.
  • В мире растет число заболевших коронавирусом. Вся надежда на массовую вакцинацию. Свою прививку представила компания Пфайзер.
  • Власти Москвы объявили о новых ограничениях, как минимум, до середины января.

Все подробности в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 10.11.2020

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 

Последние новости

НАВЕРХ
Back