TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
- Ереван и Баку подписали соглашение о прекращении войны. Посредником выступила Москва. В Армению прибывают российские миротворцы, Турция тоже хочет контролировать ситуацию.
- Как изменится карта непризнанного Нагорного Карабаха и во что сторонам обошелся конфликт.
- В мире растет число заболевших коронавирусом. Вся надежда на массовую вакцинацию. Свою прививку представила компания Пфайзер.
- Власти Москвы объявили о новых ограничениях, как минимум, до середины января.
Все подробности в новом выпуске!
Видео: ГЛАВНОЕ | 10.11.2020
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.