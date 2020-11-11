Профсоюз работников образования задумался об увольнении Шуплинской

В четверг, 12 ноября, состоится дистанционная встреча Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) с министром образования и науки Илгой Шуплинской, сообщили в LIZDA.
Профсоюз потребовал встречи с министром, так как считает некачественными реформы в образовании.
Как сообщил агентству LЕТА представитель профсоюза Гунтис Мейстерс, во встрече примут участие представители Министерства образования и науки. Если требования LIZDA не будут выполнены, профсоюз может потребовать отставки министра.
После встречи в 15.00 на платформе Zoom состоится пресс-конференция LIZDA.
Разъяснить "некачественные" реформы LIZDA пригласил премьер-министра Кришьяниса Кариньша, Шуплинску, министра финансов Яниса Рейрса и председателя Новой консервативной партии Яниса Борданса. Участие во встрече подтвердила только Шуплинска.