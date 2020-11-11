Профсоюз работников образования задумался об увольнении Шуплинской

Профсоюз потребовал встречи с министром, так как считает некачественными реформы в образовании.

Как сообщил агентству LЕТА представитель профсоюза Гунтис Мейстерс, во встрече примут участие представители Министерства образования и науки. Если требования LIZDA не будут выполнены, профсоюз может потребовать отставки министра.

После встречи в 15.00 на платформе Zoom состоится пресс-конференция LIZDA.