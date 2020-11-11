Ср, 11.11.2020
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Янина Курсите, депутат Сейма

Профсоюз работников образования задумался об увольнении Шуплинской

Илга Шуплинска

ФОТО: Zane Bitere / LETA

В четверг, 12 ноября, состоится дистанционная встреча Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) с министром образования и науки Илгой Шуплинской, сообщили в LIZDA.

Профсоюз потребовал встречи с министром, так как считает некачественными реформы в образовании.

Как сообщил агентству LЕТА представитель профсоюза Гунтис Мейстерс, во встрече примут участие представители Министерства образования и науки. Если требования LIZDA не будут выполнены, профсоюз может потребовать отставки министра.

После встречи в 15.00 на платформе Zoom состоится пресс-конференция LIZDA.

Разъяснить "некачественные" реформы LIZDA пригласил премьер-министра Кришьяниса Кариньша, Шуплинску, министра финансов Яниса Рейрса и председателя Новой консервативной партии Яниса Борданса. Участие во встрече подтвердила только Шуплинска.

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