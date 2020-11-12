Жертвы самообмана. Потрясенные поражением в войне армяне требуют отставки премьера

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"Никол - предатель! Никол, уходи!" - скандировали в среду несколько тысяч участников митинга в центре Еревана. В ночь на вторник, когда было объявлено о соглашении, остановившем войну в Карабахе, разъяренная толпа разгромила здания правительства и парламента Армении, а теперь оппозиция митингует каждый день, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Многие из митингующих оппозиционеров верят, что им действительно удастся добиться отставки премьера и пересмотра соглашения - несмотря на то, что это соглашение, по словам Пашиняна и главы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араика Арутюняна, спасло армянский Карабах от неминуемого и быстрого разгрома азербайджанской армией.

Оппозиции не удастся захватить власть, предупреждают митингующих глава аппарата премьера Эдуард Агаджанян и некоторые политические аналитики.

Шок от обмана

Очень многие армяне стали жертвами армянской же военной пропаганды, которая устами Пашиняна, официального представителя минобороны Арцруна Ованнисяна и других высокопоставленных военных и чиновников до последнего дня твердила, что дела на фронте не так уж плохи, что враг несет большие потери и что армянская армия способна выстоять и победить.

Им самим очень хотелось в это верить, вопреки всему.

Некоторые из протестующих признают это - и обвиняют Пашиняна в обмане.

"Если бы он показывал настоящую ситуацию... Но пропаганда работала в обратную сторону: нам все время говорили, что все хорошо, все нормально. Ну, как минимум, они говорили, что ситуация под контролем. То есть, армяне не понимали, что творится, - говорит Русской службе Би-би-си участник протестного митинга, молодой адвокат Альберт, - Как бы Пашинян это теперь ни объяснял, это его вина, и он должен уйти в отставку".

Другие до сих пор не хотят признавать реальное положение дел и обвиняют Пашиняна в измене.

"Поражения не было! Война приостановлена - это не поражение!" - убежденно заявляет другой участник митинга, дирижер по профессии Вагхе Эгоян.

Участник митинга Вагхе Эгоян считает, что война лишь приостановлена BBC

Даже слова главы непризнанной НКР Араика Арутюняна о том, что если бы не соглашение о мире, для армянского Карабаха все было бы кончено через несколько дней, его не вполне убеждают.

"У нас по крайней мере есть повод не верить этому. Если на протяжении 44 дней все время говорилось, что мы побеждаем, то после этого, извините, народ не может принять заявление, что мы шли к поражению", - объясняет Эгоян.

Пашинян выпускает одно за одним видеообращения в "Фейсбуке" и снова и снова объясняет, что на такие условия мира пришлось соглашаться, потому что иначе армян в Карабахе ждал окончательный и быстрый разгром.

Возобновить войну хотят те, кто пересидел ее в Ереване - обвиняет премьер оппозицию.