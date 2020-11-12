В Лондоне автомобиль въехал в полицейский участок

На севере Лондона в районе Эдмонтон автомобиль въехал в полицейский участок. Водитель задержан. Об этом сообщается на сайте лондонской полиции, пишет "Дождь".
На одной из опубликованных в твиттере видеозаписей виден человек, который отходит от врезавшегося в здание автомобиля, обливает дорогу неизвестной жидкостью, после чего поджигает ее.
Вовремя происшествия никто не пострадал. Преступник был тут же задержан.
Apparently someone crashed his car into Edmonton Green police station and then tried to burn it down.#Edmonton #London video via @ozgurhass #terror #crime pic.twitter.com/OADHZhMiKP— Michiel Willems (@NewsFromMichiel) November 11, 2020
HAPPENING NOW: MAN PUTS FIRE ON THE STREET AT #EDMONTON, #LONDON. pic.twitter.com/n8oZbL6tkA— Insider Paper (@TheInsiderPaper) November 11, 2020