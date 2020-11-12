Чт, 12.11.2020
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Кришьянис Кариньш

В Лондоне автомобиль въехал в полицейский участок

Британская полиция.

ФОТО: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

На севере Лондона в районе Эдмонтон автомобиль въехал в полицейский участок. Водитель задержан. Об этом сообщается на сайте лондонской полиции, пишет "Дождь".

На одной из опубликованных в твиттере видеозаписей виден человек, который отходит от врезавшегося в здание автомобиля, обливает дорогу неизвестной жидкостью, после чего поджигает ее.

Вовремя происшествия никто не пострадал. Преступник был тут же задержан. 

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