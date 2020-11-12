Однополые пары смогут брать отпуск после рождения ребенка

КС рассматривал иск пары, в которой партнерша биологической матери ребенка не имела права на отпуск после рождения ребенка. Истица просила проверить соответствие первому параграфу ст. 110 Конституции части первой ст. 155 закона о труде.

Данная статья закона о труде предусматривает, что отец ребенка имеет право на 10-дневный отпуск по случаю рождения ребенка, а ст. 100 Конституции предусматривает, что государство поддерживает и защищает брак как союз между мужчиной и женщиной, семью, права родителей и детей.

Истица указала, что находится в стабильных отношениях с партнершей, и после начала совместной жизни у партнерши родилось двое детей. Оспариваемая норма предусматривает отпуск только для отца, но не для партнерши матери, которая фактически может считаться одним из родителей ребенка.

По мнению истицы, этот запрет в конечном итоге противоречит интересам ребенка, так как не позволяет партнеру поддерживать мать.

Сейм в ходе рассмотрения дела высказал мнение, что оспариваемая норма соответствует первому параграфу 110-й статьи Конституции. В однополой паре родителем может быть только один, поэтому партнерше биологической матери отпуск после рождения ребенка не полагается.