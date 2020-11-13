Умер латвийский миллионер Ивар Страутиньш

В четверг, 12 ноября, на 78-м году жизни скончался Иварс Страутиньш, бизнесмен, миллионер и вице-президент Конфедерации работодателей Латвии.
Согласно архивам агентства LETA, Страутиньш родился в 1942 году в Риге, но высшее образование получил в 1980 году на факультете товароведения Всесоюзного торгового института СССР.
Трудовую деятельность он начал в 1958 году на заводе ВЭФ, куда устроился, но через два года начал работать в магазине торговой компании "Laimdota", где был директором. С 1980 по 1984 год Страутиньш стал директором Республиканской оптовой базы, а в 1985 году он председателем правления Центрального союза кооперативов Латвии Turība.
После восстановления независимости Латвии Страутиньш занялся бизнесом, был членом и руководителем многих компаний, в том числе АО Rīgas piena kombināts, SIA Baltijas lāse, АО Trikāta siers, SIA Minhauzena unda и других. Страутиньш также работал в ряде общественных организаций.
В 2003 году Страутиньш был награжден орденом Трех звезд.