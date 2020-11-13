Линда Мурниеце поменяла фамилию и прокомментировала решение выйти замуж

Предпринимательница, фамилия которой теперь будет Мурниеце-Фрейберга, в Facebook написала: "Проснуться и открыть, что ты замужем, на самом деле довольно приятное чувство. Кольцо на безымянном пальце хотя и непривычно, но дает чувство безопасности и ощущение принадлежности.

На вопрос - вы сумасшедшие? Могу от сердца ответить - абсолютно точно. Tāds tādu atrod - было написано у нас на майках, когда шли расписываться.

3-минутная церемония и свекровь даже расплакаться не успела, хотя предупреждала, что это точно произойдет. 3 минуты и Мурниеце стала Мурниеце-Фрейберга. Эта моя старая фамилия так прилипла, что ни один ее больше не отлепит. Но не гордиться фамилией Фрейберга было бы неправильно. Именно так. Мурниеце-Фрейберга".