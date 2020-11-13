В Риге мужчина избивал и душил свою сожительницу. Спасаясь, она выпрыгнула из окна шестого этажа

Это был относительно тихий человек, которого редко можно было увидеть на лестничной клетке, он долгое время жил с молодой женщиной.

Так немногословно соседи описывают хозяина квартиры на шестом этаже этого дома, чья квартира после недавнего трагического события опечатана полицейскими наклейками. На данный момент в квартиру не пускают никого, кроме следователей криминальной полиции.

Ужасные события произошли однажды вечером в ноябре, когда между парой разгорелся кровавый конфликт.

Мужчина, движимый гневом и находящийся в состоянии алкогольного опьянения, набросился на жену с кулаками и начал ее душить.

"Мы вышли на улицу и увидели, что едет "скорая". Сначала не обратили внимания, пошли дальше за дом с ребенком. Гуляли с ребенком и мужем. Затем заметили полицейские маячки, и поняли, что что-то случилось. Спросили у соседей, что случилось? Они сказали, что кто-то выбросился из окна. Мы сначала не поняли. Я стояла там, и ко мне подошел именно тот мужчина, с которым жила эта женщина. Он был довольно пьян. Спросил меня, что случилось? Я ответила, что не знаю, кто-то выпрыгнул из окна. И все, он ушел", - рассказывает соседка.

Врачи и сотрудники полиции собрались у клумбы, куда упала девушка, выпрыгнув с лоджии квартиры на шестом этаже. Чудом жертва оказалась в сознании и даже могла общаться с другими.

Жители дома, заметив сожителя серьезно пострадавшей женщины, который даже не подошел к ней и пытался скрыться, сообщили об этом правоохранителям. Принять немедленное решение о задержании мужчины помог также рассказ пострадавшей.

Мужчина не успел скрыться далеко - на него надели наручники и посадили в патрульную машину.

Уже сидя в оперативном транспорте, задержанный пытался ласково поговорить с полицией, чтобы те закрыли глаза на ужасный инцидент, а также предлагал взятку. На что полагался мужчина в своей бессовестной попытке откупиться, не ясно, но своими действиями он только значительно ухудшил собственное положение.