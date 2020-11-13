В Риге мужчина избивал и душил свою сожительницу. Спасаясь, она выпрыгнула из окна шестого этажа

В одной из квартир на улице Зебиекстес в Риге мужчина в состоянии алкогольного опьянения угрожал разобраться с женой, вынудив ее принять решение сбежать от обидчика, выпрыгнув из окна шестого этажа, передает программа Degpunktā.
Это был относительно тихий человек, которого редко можно было увидеть на лестничной клетке, он долгое время жил с молодой женщиной.
Так немногословно соседи описывают хозяина квартиры на шестом этаже этого дома, чья квартира после недавнего трагического события опечатана полицейскими наклейками. На данный момент в квартиру не пускают никого, кроме следователей криминальной полиции.
Ужасные события произошли однажды вечером в ноябре, когда между парой разгорелся кровавый конфликт.
Мужчина, движимый гневом и находящийся в состоянии алкогольного опьянения, набросился на жену с кулаками и начал ее душить.
"Мы вышли на улицу и увидели, что едет "скорая". Сначала не обратили внимания, пошли дальше за дом с ребенком. Гуляли с ребенком и мужем. Затем заметили полицейские маячки, и поняли, что что-то случилось. Спросили у соседей, что случилось? Они сказали, что кто-то выбросился из окна. Мы сначала не поняли. Я стояла там, и ко мне подошел именно тот мужчина, с которым жила эта женщина. Он был довольно пьян. Спросил меня, что случилось? Я ответила, что не знаю, кто-то выпрыгнул из окна. И все, он ушел", - рассказывает соседка.
Врачи и сотрудники полиции собрались у клумбы, куда упала девушка, выпрыгнув с лоджии квартиры на шестом этаже. Чудом жертва оказалась в сознании и даже могла общаться с другими.
Жители дома, заметив сожителя серьезно пострадавшей женщины, который даже не подошел к ней и пытался скрыться, сообщили об этом правоохранителям. Принять немедленное решение о задержании мужчины помог также рассказ пострадавшей.
Мужчина не успел скрыться далеко - на него надели наручники и посадили в патрульную машину.
Уже сидя в оперативном транспорте, задержанный пытался ласково поговорить с полицией, чтобы те закрыли глаза на ужасный инцидент, а также предлагал взятку. На что полагался мужчина в своей бессовестной попытке откупиться, не ясно, но своими действиями он только значительно ухудшил собственное положение.
Видео: сюжет Degpunktā (на латышском)