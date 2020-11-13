В Латвии в результате ДТП машину разорвало пополам

В полицию поступило сообщение о происшествии с несколькими пострадавшими в 7:45. Прибывшие врачи оказали помощь шестерым пострадавшим, часть из которых была доставлена ​​в медицинские учреждения.

По предварительной информации, водитель Audi A4, выезжая на главную дорогу, не уступил дорогу VW Caravelle, едущему по главной дороге, поэтому произошло столкновение. Ограничение скорости на рассматриваемом участке дороги составляет 90 километров в час, так как он находится за пределами населенного пункта, поэтому столкновение было серьезным, а последствия - значительными.

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Пока нет доказательств того, что кто-либо из водителей находился в состоянии алкогольного опьянения. Планируется рассмотреть дело и принять решение о возбуждении или невозбуждении уголовного процесса.

"Помощь пострадавшим оказали три бригады медиков, в шести случаях госпитализированы люди, все взрослые. Травмы разного типа - это как ушибы, так и переломы костей, но во всех случаях состояние стабильное", - сказала Инга Витола, представитель Службы неотложной медицинской помощи (NMPD).

Пострадавшие сейчас проходят лечение в больницах Тукумса и Елгавы. Между тем, в полиции добавляют, что водитель Audi A4 в настоящее время считается главным подозреваемым по этому делу, но экспертам также предстоит оценить ответственность другого водителя, а именно предполагаемое нарушение скоростного режима.