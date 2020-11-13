Пт, 13.11.2020
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Уга Думпис, инфекционист

Microsoft: российские и северокорейские хакеры атакуют разработчиков вакцины от Covid-19

ФОТО: pixabay.com

Три, связанные с госструктурами, хакерские группы в Северной Корее и России начали кибератаки на разработчиков вакцины против Covid-19 в нескольких странах, включая Францию, Южную Корею и США, сообщила в пятницу, 13 ноября, компания Microsoft, занимающаяся информационными технологиями.

"Большинство целей - производители вакцин против Covid-19, у которых процесс разработки находится на различных этапах клинических испытаний", - рассказал Том Берт, вице-президент по безопасности.

Он не назвал конкретные компании.

Хакеры используют как силовые методы, так и тактику целевого фишинга.

Одна северокорейская группа разослала электронные письма с "темами о Covid-19, выдавая себя за представителей Всемирной организации здравоохранения".

Microsoft сообщила, что фармацевтические компании, которые стали объектом недавних атак, базируются в Канаде, Франции, Индии, Южной Корее и США.

В июле Соединенные Штаты обвинили Китай в проведении кибератак с целью взлома компьютерных систем производителей вакцин.

Microsoft заявляет, что отрасль здравоохранения в течение некоторого времени была мишенью для групп, "пытающихся воспользоваться пандемией в свою пользу".

Хакерские атаки нацелены на Чехию, Францию, Германию, Испанию, Таиланд, а также несколько штатов США.

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